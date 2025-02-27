實測進站只要10秒！日本成田機場「Skyliner 京成電鐵」掃臉進站、免排隊買票，不管是從上野、日暮里上下車都能用。即日起，Skyliner 正式導入「AI人臉辨識乘車系統」，旅客無須排隊購票，僅需事先線上註冊臉部資料，即可「掃臉」進站，系統自動分配最近時段的指定席車票，大幅提升東京旅遊的效率。



▲日本成田機場「Skyliner 京成電鐵」掃臉進站、免排隊買票 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



▲日本成田機場「Skyliner 京成電鐵」不管是從上野、日暮里上下車都能用「AI人臉辨識乘車系統」 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​

日本京成電鐵再推智慧化升級，日本旅遊交通又更方便了！日本成田機場「Skyliner 京成電鐵」即日起正式導入「AI人臉辨識乘車系統」，旅客只要先於至官方網站「Skyliner e-ticket」購買車票，並完成線上付款後，系統將引導使用者拍攝並登錄臉部照片，便可作為進站使用的快速通關。推薦閱讀： 排球少年 x すき家「聯名活動」兩波日本登場！套餐限量特典、加價購周邊一次看。 ▲日本成田機場「Skyliner 京成電鐵」只要先於至官方網站「Skyliner e-ticket」購買車票，並登錄臉部照片即可快速通關 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝此車票可以用於京成上野站、日暮里站至機場的往返使用，進站方向皆有設置專用閘機「Face Check in Go」，只要讓小螢幕掃描臉部，即可快速通過，閘機出口處會自動列印出車票。而搭乘的車號則由系統自動分配，將會是距離進站時間最近的班次。而出站時要走人工驗票通道，將車票交由站務員回收即可。▲日本成田機場「Skyliner 京成電鐵」進站方向皆有設置專用閘機「Face Check in Go」 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝Skyliner作為成田機場至東京市區最快的民營鐵路，每20分鐘發車一次，從成田機場到日暮里僅需36分鐘，到京成上野站則為41分鐘。相比成田特快N'EX，不僅時間更短，票價也更便宜；加上「AI人臉辨識乘車系統」的導入，不僅能減少排隊時間，更讓旅客享受更便捷的搭乘體驗，成為東京交通智慧化的重要里程碑。▲日本成田機場「Skyliner 京成電鐵」搭乘的車號則由系統自動分配，將會是距離進站時間最近的班次 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​▲日本成田機場「Skyliner 京成電鐵」出站時要走人工驗票通道，將車票交由站務員回收即可 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝