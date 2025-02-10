排球少年 x すき家「聯名活動」連兩波日本登場！套餐限量特典、加價購周邊一次看。日本人氣牛丼連鎖店「すき家 (SUKIYA)」宣布，於即日起和日本現象級動畫「排球少年!!」展開聯名活動；透過一系列限定餐點與特點、周邊商品，以及2家限定聯名店鋪，吸引粉絲共同參與，享受美食與動漫的雙重樂趣。
▲▼排球少年 x すき家「聯名活動」連兩波日本登場！還有兩家聯名店舖必拍 / すき家提供、WalkerLand窩客島整理
排球少年 x すき家「聯名活動」即日起登場！活動將分為兩個階段，第一波即日起至 2/26；第二波則於 2/26 9:00 展開，至3/25 8:00。活動期間內購買特定餐點即可獲得限定「原創角色收藏卡」，共計20款，每波活動各推出10款，數量有限，送完為止。
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▲▼排球少年 x すき家「聯名活動」即日起登場！活動將分為兩個階段 / すき家提供、WalkerLand窩客島整理
而指定門店也特別設置裝飾，為粉絲帶來沉浸式用餐體驗；聯名店舖分別於東京「池袋サンシャイン前店」與宮城「仙台定禅寺通店」兩間指定門市。而這次活動指定餐點為「黑胡椒溫泉蛋韓式拌飯牛丼」、「溫泉蛋韓式拌飯牛丼」、「黑胡椒韓式拌飯牛丼」與「韓式拌飯牛丼」，點餐即可獲得特典，數量有限、送完為止。
▲▼排球少年 x すき家「聯名活動」點餐即可獲得特典，數量有限、送完為止 / すき家提供、WalkerLand窩客島整理
值得一提的是，すき家同步推出「すきすき套餐」，凡加價230日圓，即可獲得聯名商品。第一波活動期間內為「排球少年!!名言印章」，第二波則為「彈跳排球少年!!」公仔，各包含8款不同設計。各位粉絲如果近期有去日本，想要體驗這場美味與熱血交織的盛宴，記得準時前往參與，感受「排球少年!!」帶來的無限魅力。
▲▼排球少年 x すき家「聯名活動」凡加價230日圓，即可獲得聯名商品 / すき家提供、WalkerLand窩客島整理
排球少年 x すき家
活動時間：即日起至 3/24
活動內容：限定餐點、原創角色收藏卡、聯名特典「すきすき套餐」
聯名店舖資訊：
池袋サンシャイン前店（東京都豐島區東池袋4-25-9 タイムズステーション池袋）
仙台定禅寺通店（宮城縣仙台市青葉區一番町4-11-1-101）