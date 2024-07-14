JUMP SHOP來台灣了！集英社「週刊少年JUMP」正版授權的「SHONEN JUMP SHOP」正式進駐台灣，首站選在「紀伊國屋書店」台北、台中、高雄三間分店登場。來這邊不僅可以找到「排球少年!!」、「咒術迴戰」、「鏈鋸人」等人氣漫畫周邊商品，還可以免費獲得「台灣限定提袋」，粉絲可別錯過囉。





▲圖片來源／紀伊國屋書店



漫畫迷們注意！先前在Threads上有網友發佈一則「Jump Shop來台灣了!!」的消息，便馬上引發粉絲們的暴動，而現在JUMP SHOP終於呈現在大家眼前了。集英社「週刊少年JUMP」正版授權的「SHONEN JUMP SHOP」即日起強勢登場，北中南的朋友都能買到。



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本次合作共帶來一系列《週刊少年JUMP》人氣漫畫的官方週邊商品，包括「ONE PIECE」、「咒術迴戰」、「排球少年!!」、「SPY×FAMILY間諜家家酒」、「鏈鋸人」等，有不少壓克力牌、徽章盲包、立牌盲包等，數量有限、售完為止；官方也預告，此區商品品項與庫存情況將不定期補貨上架，具體請以各門市現場為準。





紀伊國屋書店 SHONEN JUMP SHOP 專區

此外，這次活動還特別準備了台灣限定紙提袋，讓粉絲們能夠擁有獨一無二的收藏。即日起，凡在指定購買商品單筆滿 250 元（含）以上，並當天拍照上傳至個人 Facebook 或 Instagram 打卡，出示手機畫面經店員確認，即可獲得台灣限定紙提袋一只，數量有限、送完為止。讓粉絲們來這邊不只可以買周邊，還可以自由發揮創意，與 SHONEN JUMP SHOP 相關的商品或區域拍照打卡；不過要注意，官方有限制請避免拍攝到其他顧客或店員，並請勿錄影或直播，以維護店內的秩序和他人的隱私。所以說各位動漫迷們，這週末就趕緊約朋友一起去買個過癮吧。

分店位置：

台北微風店：台北市松山區復興南路一段39號（微風廣場5F）

台中中港店：台中市西區臺灣大道二段459號（廣三SOGO百貨12F）

高雄漢神巨蛋店：高雄市左營區博愛二路777號（漢神巨蛋購物廣場6F）