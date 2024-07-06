免費入場快閃店！為了搶攻暑假的話題和人潮，許多卡通角色特別規劃期間限定快閃店，不只設計超萌打卡點，還有各式各樣生活小物、周邊商品讓人買爆。這次窩客島集結最新5個角色「免費快閃店」帶你拍，無論是超人氣三麗鷗Kitty與酷洛米、史努比X星宇航空，或是可愛貓系「湯姆貓與傑利鼠、ZIZONE」，以及大人小孩都美拍的樂高快閃店，不管你喜歡什麼角色，通通免費衝、免費拍。







Hello Kitty蘋果村餐廳快閃店

Hello Kitty快閃店，就在台北101！為了慶祝Hello Kitty 50周年，超人氣親子餐廳「Hello Kitty蘋果村」自即日起快閃插旗台北101，集結超人氣角色「Hello Kitty、大耳狗、酷洛米、美樂蒂、布丁狗」等角色，推出輕食、周邊小物、互動遊戲等5大亮點，讓三麗鷗鐵粉通通要衝朝聖。



活動期間：2024/07/01-12/31

活動地點：台北市信義區市府路45號5樓 （觀景台售票處旁）

詳細介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/392258







史努比X星宇航空快閃店

史努比、星宇航空快閃店搶先逛！讓史努比鐵粉萌到尖叫的「史努比X星宇」聯名，不用搭飛機、這次在華山就能拍照打卡、搶周邊小物。窩客島帶你搶先逛「史努比星宇快閃店」，整理必拍必逛5大亮點，無論是限定打卡點、航班必拍小物，還有獨家30款周邊、史努比造型雞蛋糕，通通要跟上。



快閃日期：2024年6月25日～2024年9月15日

展覽地點：華山1914文化創意產業園區(南1館)

詳細介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/391862





湯姆貓與傑利鼠快閃店

超萌歡喜冤家「湯姆貓與傑利鼠」又來搶錢了！1940年開播至今帶給大家滿滿歡笑的美國經典動畫《湯姆貓與傑利鼠》，這次在台北華山文創園區開設全新下午茶主題快閃店，規劃3大打卡點和多款全新周邊商品，於即日起至9/15期間免費入場，滿足鐵粉拍萌照、買到爆的慾望。



活動日期：2024/6/29(六)-2024/9/15(日)

活動地點：華山1914文化創意產業園區中7B館

詳細介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/392105







韓國粉紅貓貓ZIZONE快閃店

全台首家韓國超人氣品牌ZIZONE夏日假期期間限定店在台北及高雄盛大開幕，從7月5日至9月22日於華山1914文創產業園區3B館1F玻璃屋，以及7月25日至9月9日於統一時代百貨高雄店1F迎接大家。期間限定店將展出獨特的美式風格裝潢與多款ZIZONE經典角色商品，包含粉紅貓PINGO、大耳鼠Z.Z和吐司鳥BREAD18等，粉絲通通先朝聖。



活動日期：2024年7月5日～2024年9月22日

活動地點：華山1914文創產業園區 （3B館1F玻璃屋）

詳細介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/392006







樂高星際探險快閃店

夏天最忙的不只是爸爸媽媽、還有一群放暑假的大小朋友！台灣樂高為了讓2024的暑假可以多一個拍照遊玩的場所，特別在台北新光三越南西店一館打造了以太空冒險為主題的沉浸式活動「樂高星際探險」，活動以太空和星際旅行作為創意核心、融合了光影和數位互動技術，要讓大小朋友不只是好玩、更要好拍。



活動地點：新光三越台北南西店一館9樓 (台北市中山區南京西路12號)

活動日期：6月28日至7月21日

詳細介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/392094





