史努比、星宇航空快閃店搶先逛！讓史努比鐵粉萌到尖叫的「史努比X星宇」聯名，不用搭飛機、這次在華山就能拍照打卡、搶周邊小物。窩客島帶你搶先逛「史努比星宇快閃店」，整理必拍必逛5大亮點，無論是限定打卡點、航班必拍小物，還有獨家30款周邊、史努比造型雞蛋糕，通通要跟上。



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這次在「史努比X星宇」快閃店中，讓鐵粉不用買機票、也能體驗「史努比航班」，其中特別展示了星宇航空上的「SNOOPY 主題服務用品、備品」，特別設置了「SNOOPY、查理布朗」200cm高的大型聯名充氣公仔、主題航班打卡點，晚上還有隱藏版的「地面投影」，史努比與朋友們遨遊天際的造型圖案，IG美拍通通要有。







讓粉絲最關注的是，這次在「史努比X星宇」快閃店中，要先買什麼、搶什麼周邊小物，獨家限量「史努比X星宇航空機長造型公仔」每個2680元，在快閃店獨家預購。還有史努比X星宇聯名的「磁鐵盲盒」以不同國家航點作為設計，199元就入手，而「壓克力立體擺飾盲盒」則是史努比與胡士托在星宇航空飛機場的場景設計，機艙配色、史努比制服通通都是星宇限定配色，更增添收藏價值。





史努比聯名星宇航空期間限定快閃店

此外，在快閃中，總共超過30個「史努比X星宇」聯名新品品項，包含在飛機上吃得到的聯名餅乾整桶賣，還有聯名上衣服飾、盲抽飛航主題吊飾、盲抽航點吊飾，還有史努比X星宇航點主題明信片、航點主題拼圖，鐵粉通通要收藏。先前「史努比華山快閃店」掀起熱潮的「史努比雞蛋糕」這次強勢回歸，配合星宇航空主題，這次快閃店特別推出「史努比飛機造型雞蛋糕」，一份包含5種造型，有飛行員史努比、機長史努比、機長查理布朗、星宇航空小飛機、經典狗屋等造型，讓粉絲怎麼拍都可愛。還可以搭配史努比造型奶蓋飲品，也增加了飛行員主題圖案。此外，在快閃店中還有「行李箱大扭蛋機」300元可以抽一次，每個獎項價值都超過300元，以及「史努比一番賞」有機會獲得「史努比造型手推車」，讓粉絲試手氣。除此之外，在於活動期間內於快閃店單筆消費滿$1500，還有機會抽「星宇航空台北-泰國經濟艙來回機票」，讓粉絲和史努比一起搭飛機出國玩。

快閃日期：2024年6月25日～2024年9月15日

展覽地點：華山1914文化創意產業園區(南1館)

營業時間：週一至週日 10:30-19:00

入場方式：免費入場