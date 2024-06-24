制服版Hello Kitty娃娃！台灣麥當勞這次再度攜手超夯「三麗鷗明星」系列，相隔25年推出超懷舊、復刻版限定周邊「戀愛麥語經典返校全收藏」，超萌角色換上日系校園制服，無論是經典Hello Kitty、丹尼爾，或是近年人氣超高的酷洛米、大耳狗，這次粉絲通通要收藏。



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台灣麥當勞曾經在1999年推出三麗鷗「戀愛麥語系列」娃娃，創下開賣10分鐘完售的超狂紀錄。這次在25年後，復刻推出「戀愛麥語經典返校全收藏」4款角色娃娃。其中包含4款造型，經典角色「Hello Kitty、丹尼爾」在7/3上午11點開賣，並加入近年票選超夯角色「大耳狗、酷洛米」，在6/26上午11點搶先開賣，粉絲一定要先設好鬧鐘準時搶。







本次「戀愛麥語系列」娃娃除了分成6/26、7/3兩波時間段開賣之外，購買方式只要在麥當勞餐廳櫃檯或得來速購買任一套餐，就能用299元加購一個娃娃，或是直接用329元直接購買。每份套餐限加購乙個，每人每次消費限購兩個，粉絲整套都要搶到。不只三麗鷗娃娃系列，麥當勞這次再度回歸「熟客券」優惠，得來速集滿三張熟客券可兌換免費大麥克，鐵粉小確幸要跟上。





麥當勞「戀愛麥語經典返校全收藏」販售資訊

活動時間：2024/6/26起，售完為止。

活動方式：

凡於麥當勞餐廳櫃檯或得來速購買任一套餐加價299元、單買329元，即可獲得「戀愛麥語經典返校全收藏」乙個。每份套餐限加購乙個，每人每次消費限購兩個，數量有限，售完為止。



販售款項：

06/26上午11：00推出第一彈：「大耳狗、酷洛米」，數量有限，售完為止。

07/03上午11：00推出第二彈：「Hello Kitty、丹尼爾」，數量有限，售完為止。



麥當勞得來速「熟客券」活動資訊

發送時間：2024年6月26日(三)起至2024年7月30日(二)止。

兌換時間：2024年6月26日(三)起至2024年8月5日(一)止。

活動辦法：活動期間內至得來速之任何餐點產品消費(不含醬包、粉包及其他非單獨銷售產品)，每車次即贈熟客券乙張，集滿三張熟客券，限於下次至得來速窗口消費時，出示三張熟客券，即可兌換大麥克乙個。





詳細活動規範及供應情形，依 麥當勞 官方公告為準。