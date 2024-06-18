三麗鷗鐵粉每年都在關注、每年都要拉票支持的「三麗鷗肖像大賞」結果出爐！2024年「三麗鷗肖像大賞」近日公告投票結果，人氣超高「大耳狗」連續第五年贏得第一名，還有近年話題竄升的「帕恰狗、酷洛米」也位居前三，擄獲超多粉絲。為了跟你最愛的三麗鷗明星一起慶祝，窩客島整理13個三麗鷗周邊、三麗鷗景點，通通趁機朝聖一波。





2024三麗鷗肖像大賞結果發表

2024三麗鷗肖像大賞結果正式出爐，在綜合排名中由「大耳狗喜拿」以超過57萬票拿下冠軍寶座，前三名還有討論度超高的「帕恰狗」、帥美系「酷洛米」，此外前10名依序為第4名「布丁狗」、第5名「Hello Kitty」、第6名「美樂蒂」、第7名「大眼蛙」、第8名「人魚漢頓」、第9名「山姆企鵝」、第10名「雙星仙子」。





雖然在全球的綜合排名中，「布丁狗」首次掉出前三名，但在台灣粉絲的票選中，布丁狗仍然穩居第二，而總名次16名的「蛋黃哥」在台灣粉絲票選中更擠進第6名，可見台灣粉絲對於軟萌布丁狗，以及耍懶、厭世的蛋黃哥情有獨鍾。資深大前輩Hello Kitty則是穩住第5名，無論在日本、在全球的人氣依然超旺。





不管你最愛的三麗鷗明星有沒有上榜、排在第幾名，看到萌萌周邊都還是想買一波！這次窩客島特別整理近期13個三麗鷗角色「限定周邊」小物，再加碼給你澳門三麗鷗景點免費拍、日本Kitty週年限定餐，近期要飛出國的粉絲也要記在小本本。





7-ELEVEN三麗鷗小物預購10款

就是想在日常生活加入「三麗鷗」小巧思！這次7-ELEVEN一次推出10款三麗鷗生活小物系列，包含4大角色「三麗鷗大容量手提水壺」，集結Hello Kitty、酷洛米、大耳狗、酷企鵝，搭配700mL大容量、彈壓式上蓋設計，不管是喝飲料、喝水都超方便。





此外還有「三麗鷗大臉造型洗衣袋」系列，同步在7-ELEVEN ibon預購，包含圓滾滾大臉造型的「Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米、大耳狗、布丁狗、人魚漢頓」總共6款造型設計，還原刻個三麗鷗角色的耳朵、五官等造型，還附有掛繩，方便懸掛晾乾，讓三麗鷗鐵粉在生活更添巧思。



販售通路：

1、憑預購條碼至7-ELEVEN櫃檯預購。

2、使用ibon機台點選「寄件/購物」>門市預購>依目錄選擇>出版品>其他。



全家 三麗鷗明星瓶蓋扣

三麗鷗鐵粉直衝全家了！每到炎炎夏日，全家都會祭出「飲料冰品抽抽樂」優惠，用人氣飲料和爆夯冰品為大家消暑、解渴，而今年更加碼和三麗鷗聯名推出限量「三麗鷗明星瓶蓋扣」，可可愛愛的三麗鷗瓶蓋扣，共有六款明星造型萌翻粉絲的心，於今日一開賣就洗版IG。



全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/391068







icash Hello Kitty 50th週年絨毛卡

為了慶祝可愛教主Hello Kitty今年50週年，這次特別與愛金卡公司推出「Hello Kitty 50th-so Cute icash2.0」限定造型卡，每個售價390元，把Kitty大頭設計成立體絨毛吊飾，手感Q彈、絨毛質感柔軟，此外，鑰匙圈扣環特別設計成星星造型，搭配上粉紅色透明壓克力吊飾，讓人少女心大噴發。即日起在7-ELEVEN門市現場、或是7-ELEVEN線上購物中心、博客來、康是美網購都能入手收藏。



販售通路：7-ELEVEN門市、7-ELEVEN線上購物中心、博客來、康是美網購。







CASETiFY Hello Kitty 聯名手機殼

針對Hello Kitty的50歲生日，CASETiFY再度攜手三麗鷗Hello Kitty，以Kitty最經典的紅、白、藍為配色作為主題，搭配可愛的餅乾、爆米花等點心圖案，設計成多種型號的防摔手機殼、鏡面手機殼、透明手機殼，此外還有Apple Watch 錶帶、MacBook 保護殼、筆記型電腦保護套、磁吸無線充電盤以及 2 合 1 充電座等，三麗鷗的3C周邊通通可以一起耍可愛。



販售通路：CASETiFY 台灣官方網站及全台灣北中南四間 CASETiFY STUDiO 品牌概念店。







澳門 三麗鷗影城免費拍

澳門親子旅遊的首選之地！新濠影滙更在今年重磅邀請日本超萌教主「HELLO KITTY」帶領三麗鷗明星坐鎮，在新濠影滙各個角落打造超可愛、超好拍的裝置藝術，有巨型HELLO KITTY拱門、大耳狗水上樂園造景、經典八字形摩天輪也有主題車廂，更有三麗鷗主題餐廳等著大家前去朝聖。



全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/391077







日本 Hello Kitty漢堡套餐

Hello Kitty迷必吃！日本連鎖漢堡店「J.S. BURGERS CAFE」聯手「J.S. PANCAKE CAFE」與「Butter」全日本17間分店，攜手和HELLO KITTY合作，打造出專屬於HELLO KITTY粉絲的「50週年花園派對」；各種限定造型漢堡、鬆餅等餐點，在東京、大阪都能吃到。



全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/391001





▲圖片來源／J.S. BURGERS CAFE