三麗鷗鐵粉直衝全家了！每到炎炎夏日，全家都會祭出「飲料冰品抽抽樂」優惠，用人氣飲料和爆夯冰品為大家消暑、解渴，而今年更加碼和三麗鷗聯名推出限量「三麗鷗明星瓶蓋扣」，可可愛愛的三麗鷗瓶蓋扣，共有六款明星造型萌翻粉絲的心，於今日一開賣就洗版IG。







於即日起至7/9期間，限定登場的「全家飲料冰品抽抽樂」，只要購買20元(含)以上指定飲料或冰品，包括可口可樂、沙士、哈根達斯、曠世奇派等多款人氣商品任選2件，可享抽抽樂一次，幸運的話最大獎0元免費吃，亦有兩件55折、77折、88折等優惠，就等你來拼人品。







此外，這次加碼推出的「三麗鷗明星瓶蓋扣」加價購，任選兩件20元以上指定飲料和冰品，就可以用49元無痛加價，有布丁狗、大耳狗、酷企鵝、美樂蒂、人魚漢頓、帕恰狗6款隨機出貨，超可愛的造型瓶蓋扣守護你的飲料、陪你度過炎炎夏日。



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全家飲料冰品抽抽樂

活動時間：即日起至2024/7/9

活動內容：20元(含)以上指定飲料/冰品任2件可享抽抽樂一次，最低0元起。還有兩件55折、77折、88折。



全家 三麗鷗明星瓶蓋扣

活動內容：20元(含)以上指定飲料冰品任2件，可享加價49元，獲得超萌療癒三麗鷗明星瓶蓋扣。

注意事項：共6款隨機出貨，數量有限，售完為止。

