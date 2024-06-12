中山站新開店5選推薦！年輕人最愛聚集的中山南西商圈，每一條巷弄都有各式各樣特色小店、人氣美食、文青咖啡廳，讓人穿梭在其中每一處轉角都有滿滿驚喜感。近日，中山站商圈吸引眾多人氣品牌進駐、快閃，有彰化搶到翻的「新口味蛋黃酥」、法國傳奇馬卡龍「PIERRE HERMÉ」、日本時下最夯爆漿起司漢堡排「肉的長谷川」等，全都在中山站周邊聚集。







中山站烤糰子快閃店：京町山本屋

日本美食控一定要吃到！在榕錦時光園區「京町山本屋」超高人氣日式料理名店，這次首度出攤快閃到中山站，將經典人氣王烤糰子搬到現場，超道地的滋味，讓周邊櫃姐、櫃哥都忍不住微翹班買一串烤糰子療癒。現點現烤的糰子快閃攤位，即便是平常日也能看見排隊人潮。



詳細報導：就在中山站快閃！爆夯日本烤糰子「京町山本屋」快閃中山站，人氣「濃抹茶布丁燒」加碼吃起來。







中山站甜點新開店：台北晶華PIERRE HERMÉ馬卡龍

在晶華就可以吃到Pierre Hermé的馬卡龍！這是一個要排一個多小時的PIERRE HERMÉ馬卡龍，現在台北晶華也買的到，來自法國巴黎的傳奇甜點大師Pierre Hermé即日起至5/31，於Regent Gift Shop外賣櫃及「晶華美食到你家」限量推出全台獨賣的經典之作「ISPAHAN心型馬卡龍蛋糕」，搶攻IG必拍馬卡龍。



詳細報導：PIERRE HERMÉ進駐台北晶華！晶華獨家限定PIERRE HERMÉ「ISPAHAN心型馬卡龍蛋糕」限量開賣。





中山站蛋黃酥：新口味蛋黃酥

彰化蛋黃酥名店「新口味蛋黃酥」快閃中山站！怎麼都吃不膩的蛋黃酥，外層酥脆、內餡微甜豆沙包裹著鹹香的鹹蛋黃，讓人一口咬下超過癮。而全台蛋黃酥名店密集度最高的彰化中，有一間鹿港在地人必吃、必買的「新口味食品行」，在近日快閃到台北中山站，為台北人獻上最經典招牌蛋黃酥。同時，再加碼推出超獵奇「巨無霸新口味蛋黃酥抱枕」，只送不賣讓蛋黃酥控直呼好想要。



詳細報導：快閃到中山站！彰化超夯蛋黃酥「新口味蛋黃酥」快閃台北，神還原「巨無霸蛋黃酥抱枕」天天抱著睡。







中山站日本漢堡排：肉的長谷川

「肉的長谷川」這次在誠品南西B1美食街開幕，主打最便宜只要250元就能吃到最道地的日式漢堡排。依黃金比例混合牛肉和豬肉的招牌漢堡排，每一塊都超多汁、超下飯。除了經典款漢堡排之外，「肉的長谷川」也推出升級版口味，鋪上半熟蛋「日光蛋漢堡排」，和中間藏有起司瀑布的「流心漢堡排」，光是視覺就先加好幾分。



詳細報導：中山站新開店！日本漢堡排名店「肉的長谷川」250元就有，爆餡日本起司漢堡排超罪惡。







中山站免費快閃店：我不是胖虎

貓奴會尖叫的「我不是胖虎」這次在中山站新光三越南西店，打造全新主題「我不是胖虎-胖虎圖鑑」快閃店，超萌胖虎變身成不同動物造型，讓粉絲萌到笑出來。本次快閃店引進近30款全新周邊小物，同場還有「鯊魚先生」小物快閃店，鐵粉一次買爆。



詳細報導：中山站胖虎快閃店！新光南西「胖虎圖鑑快閃店」30款全新周邊，創世紀胖虎、胖虎大扭蛋先朝聖。







加碼看：聯名緩緩餐盒

可愛兔兔餐盒在中山站！遊戲橘子集團「文創股長」旗下的超萌IP「緩緩」，特別與全新美式餐盒品牌「吃貨盒子」攜手合作，即日起推出超可愛手繪風「緩緩餐盒」360度可愛無死角。首波推出緩緩插畫主題餐盒，就連店面玻璃門、菜單上也充滿緩緩的插畫，用「美式插畫X美式餐盒」的跨界聯名，讓粉絲們跟著一起吃起來。



詳細報導：萌系兔兔餐盒！橘子集團文創股長「緩緩」聯名中山站新開店「吃貨盒子」，緩緩插畫美式餐盒要拍IG。







加碼看：赤峰街新焙茶甜點

誰說辻利只有抹茶，這次換宇治焙茶當主角！有一種都市傳說，不愛抹茶的人超愛焙茶，帶有獨特烘焙香氣的焙茶，不同於抹茶的先苦後甘，是以醇厚茶香擄獲焙茶控的甜點胃。京都百年名店「辻利茶舗」首度和赤峰街甜點夯店Tella Tella Cafe聯手，推出期間限定宇治焙茶聯名系列，從飲品到甜點全都有，台日聯手為大家獻上最不一樣的下午茶甜點時光。



詳細報導：焙茶控的主場來了！赤峰街新甜點「辻利茶舗 x Tella Tella Cafe」宇治焙茶聯名甜點，焙茶昭和布丁必點。



