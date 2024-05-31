中山站胖虎快閃店，萌爆！貓奴會尖叫的「我不是胖虎」這次在中山站新光三越南西店，打造全新主題「我不是胖虎-胖虎圖鑑」快閃店，超萌胖虎變身成不同動物造型，讓粉絲萌到笑出來。本次快閃店引進近30款全新周邊小物，同場還有「鯊魚先生」小物快閃店，鐵粉一次買爆。



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全新登場「胖虎圖鑑快閃店」以經典的「百變胖虎」作為主題，在快閃店中以各種造型的胖虎作為打卡點，門口有大眼睛的「小熊貓」胖虎、主視覺的「美人魚」胖虎、叢林系「大象、猩猩」胖虎，超搞怪「巴戈」胖虎，還有先前快閃店讓人瘋狂打卡的「創世紀胖虎」立體公仔，這次也在快閃店裡拍得到。







本次快閃店必搶周邊小物，包含新品「胖虎保溫瓶」米黃色超可愛，還有實用系「胖虎PU面紙盒」、上班族超需要的「胖虎ID卡套」，還有軟萌胖虎大頭的「胖虎帆布袋」。先前被鐵粉搶到斷貨的「龍蟠虎踞存錢筒」，還有超實用「迷你濕紙巾」通通可以收藏。現場玩「胖虎大扭蛋」還有機會獲得胖虎擺鐘、絨毛娃娃、小抱枕、吊飾等周邊小物，胖虎鐵粉一定要抽起來。





我不是胖虎-胖虎圖鑑 期間限定快閃店

除了胖虎周邊之外，在本次快閃店也有店中店「鯊魚先生-CAMPING FESTIVAL」主題快閃，本次以露營風格作為主題，推出多款周邊小物，包含木質點心盤、杯墊，愛心造型化妝盒、化妝鏡、粉嫩系行動電源，趁機億次都能買到。

展覽日期：2024年5月29日 - 2024年7月8日

展覽地點：新光三越 台北南西店一館 9F (台北市中山區南京西路12號9F)



鯊魚先生快閃店

展覽日期：2024年5月29日 - 2024年7月8日

展覽地點：新光三越 台北南西店一館 9F (台北市中山區南京西路12號9F)