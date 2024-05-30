龜記聯名加菲貓！飲料控的必喝清單「龜記」手搖杯，這次特別與動畫電影「加菲貓:農場大冒險」聯名，推出萌萌可愛的「加菲貓限定飲料杯、電影杯套」，買飲料還有機會獲得「加菲貓:農場大冒險」電影早鳥優惠券，貓奴們集體約喝飲料。



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這次龜記特別攜手動畫電影「加菲貓:農場大冒險」，6/1起推出全新設計3款「加菲貓」限定杯身，只要到龜記買飲料就能拍可愛打卡照。此外，只要買一杯四季春系列飲品，就免費送「加菲貓:農場大冒險」電影早場優惠券一張。





不只電影票優惠，在6/1起只要在龜記消費滿100元，就送「加菲貓:農場大冒險」電影雙面杯套一個，正反雙面圖案，還有可愛Q版加菲貓讓人萌到尖叫。本次龜記X加菲貓杯套滿100元送一個、200元送2個，依此類推，飲料控準時買起來、喝起來。







龜記X加菲貓:農場大冒險

活動期間：2024/06/01起

活動內容：

1、凡消費一杯四季春系列飲品，即可獲贈「加菲貓:農場大冒險」電影早場優惠券一張。

2、單筆消費滿 $100，即可獲贈「加菲貓:農場大冒險」電影專屬杯套一個（可累計贈送）。



詳細活動規範及供應情形，依 龜記 官方公告為準。