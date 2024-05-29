必勝客下一檔聯名是庫洛魔法使！必勝客先前與「進擊的巨人」推出聯名比薩，用配料排成巨人的臉，讓粉絲們、讓網友們通通朝聖打卡，這次在網路再傳出必勝客最新聯名，與「庫洛魔法使」推出全新「夢之鑰匙芝心比薩」，用披薩邊邊排成庫洛魔法使的魔法陣，還沒上市就在Facebook社團流出新品造型，掀起粉絲熱議。
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▲圖片來源：翻攝自「廢1公社」臉書社團。
繼先前必勝客推出「進擊的巨人」聯名比薩之後，這次即將再與少女動漫「庫洛魔法使」推出最新聯名活動，其中包含魔法陣造型的「夢之鑰匙芝心比薩」包含芝心比薩邊邊、德式香腸+咖哩馬鈴薯泥，夢幻神還原。除了比薩之外，還另外推出點心「小可包」抹茶、紅豆內餡，還有一款周邊小物「必勝魔法吊飾」，聯名套餐售價749元。
▲圖片來源：翻攝自「廢1公社」臉書社團。
這次必勝客與「庫洛魔法使」聯名餐點、聯名周邊小物系列，確切上市日期官方尚未正式宣布，光是臉書社團搶先流出的一張宣傳圖就讓鐵粉們討論破表。關於必勝客X庫洛魔法使「夢之鑰匙芝心比薩、小可包」新品販售資訊歡迎持續關注窩客島，編輯將為粉絲們持續追蹤，提供第一手快訊。
▲圖片為「庫洛魔法使」資料圖，非本次聯名商品。
必勝客X庫洛魔法使聯名新品「夢之鑰匙芝心比薩、小可包」
套餐售價：749元
詳細販售資訊、套餐內容依必勝客官方公告為準。