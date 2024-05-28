小七集點，超過60款迪士尼周邊小物搶先看！這次7-ELEVEN推出最新、最多、最狂的「迪士尼集點」，超過60款周邊小物，集結「奇奇蒂蒂、唐老鴨、魯斯佛」等人氣角色，從可愛抱枕、娃娃小物，到實用系的無線充電、藍牙喇叭、保溫瓶、寢具周邊、行李箱，通通都有，鐵粉們通通都買爆。



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這次7-ELEVEN集點推出三大迪士尼系列、總共超過60款周邊小物，5/29起第一波推出「迪士尼萌寵系列」，包含貓兒歷險記「瑪麗貓」、小飛俠彼得潘的狗狗「娜娜」、近期人氣爆棚的仙履奇緣壞貓貓「魯斯佛」通通都有專屬周邊，超萌手機背夾、絨毛抱枕，還有魯斯佛後背包玩偶通通要收藏，又傲嬌又可愛。







在6/5起則有「唐老鴨90週年—夏日狂歡慶典」以及「奇奇蒂蒂森林嘉年華」兩大系列同步登場，唐老鴨鐵粉有可愛屁屁造型「翹臀磁吸充電盤」、超萌「轉動娃娃5入組」5種表情一次收藏。此外還有清爽夏天藍色系的唐老鴨寢具系列、唐老鴨保溫杯系列，鐵粉一次買起來。





7-ELEVEN全店「迪士尼萌寵系列」精品集點送活動

讓少女都尖叫的「奇奇蒂蒂森林嘉年華」系列，則有超巨大「25吋絨毛玩偶」抱一隻超好睡，以及搖頭晃腦的太陽能公仔、桌上搖擺鐘，可愛系則有「造型手機背夾」，同時還有超實用28吋行李箱，陪著鐵粉上山下海耍可愛。

活動日期：

快閃購：2024年5月29日(三)15:00起至2024年6月9日(日)24：00止。

集點送：2024年6月10日(一)15:00起至2024年6月25日(二)24：00止。(若已於快閃購售完，將不再上小七集點卡活動)



推薦商品：

限量寵物系伴偶：449元換購

限量魯斯佛造型手機背夾：599元換購

限量魯斯佛造型磁吸無線充：699元換購

限量魯斯佛絨毛系列：249元換購

限量後背包玩偶：349元換購



7-ELEVEN全店「唐老鴨90週年—夏日狂歡慶典」精品集點送活動

活動日期：

快閃購：2024年6月5日(三)15:00起至2024年6月16日(日)24：00止。

集點送：2024年6月17日(一)15:00起至2024年6月25日(二)24：00止。(若已於快閃購售完，將不再上小七集點卡活動)



推薦商品：

限量唐老鴨造型 超萌轉動娃娃5入組：1,599元換購

限量Apple Wath 充電座：499元換購

限量翹臀磁吸充電盤：699元換購

限量膳魔師不銹鋼吸管真空保溫杯：499元換購

限量唐老鴨90週年-雙層零錢包：299元換購



7-ELEVEN全店「奇奇蒂蒂森林嘉年華」精品集點送活動

活動日期：

快閃購：2024年6月5日(三)15:00起至2024年6月16日(日)24：00止。

集點送：2024年6月17日(一)15:00起至2024年6月25日(二)24：00止。(若已於快閃購售完，將不再上小七集點卡活動)



推薦商品：

限量造型桌上搖擺鐘：599元換購

太陽能搖頭造型公仔：249元換購

奇奇系列絨毛公仔手機背夾+配件袋：599元換購

25吋絨毛玩偶：599元換購

奇奇蒂蒂28吋行李箱：2,499元換購



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。