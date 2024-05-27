DINOTAENG安全帽太可愛！韓國插畫DINOTAENG系列，短尾矮袋鼠Quokka、好夥伴BOBO、棉花糖Marsh，可愛小傢伙們推出的周邊小物，在台灣鐵有大批瘋狂粉絲。這次7-ELEVEN在粉絲專頁釋出全新「DINOTAENG安全帽」預購快訊，讓鐵粉們通通尖叫、準備搶起來。
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超可愛、超呆萌的DINOTAENG系列，這次推出2款復古造型安全帽，其中咖啡色Quokka款是亮面設計，正後方是Quokka的大臉，一旁有正在烤棉花糖的圖案，另一款BOBO款則是霧面設計，帶有BOBO大臉、以及烤成咖啡色的BOBO圖案，搭配四分之三罩安全帽設計，實用又可愛。
這次7-ELEVEN粉專預告，新品系列「DINOTAENG安全帽」即將在5/29早上11:00預購開賣，每款安全帽都附一個防塵袋，每款預購售價1499元，相當於市價8.9折。此外，7-ELEVEN官方也預告在5/29起將再推出更多「卡通聯萌大明星」系列，集結30位世界卡通巨星周邊小物，更多卡通小物資訊請鎖定窩客島，將為各路粉絲們提供最新、第一手快訊。
7-ELEVEN DINOTAENG安全帽
開賣日期：2024/05/29早上11:00
販售通路：7-ELEVEN預購
售價：1499元/款
詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。