這隻伊布太欠咬！Mister Donut超人氣「寶可夢甜甜圈」每次推出都掀起話題，這次再度推出全新口味「寶可夢甜甜圈」，除了經典的「皮卡丘造型、精靈球造型」之外，第一次在台灣開賣「伊布造型甜甜圈」，首次登場就是鹹甜系「鹽牛奶甜甜圈」，鐵粉想直接在伊步臉上咬一口。



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Mister Donut超人氣「寶可夢甜甜圈」系列在5/28起全台回歸開賣，這次經典造型「皮卡丘甜甜圈」，外層黃色是香蕉風味沾醬，內餡則是可可鮮奶油，打造絕配的香蕉X巧克力吃法。另一款「精靈球波堤」本次同步回歸，一半沾上蘋果可可沾醬、一半是優格可可沾醬，是寶可夢大師的標準配備。







特別的是，鐵粉終於等到「伊布甜甜圈」在台灣上市！這次台灣Mister Donut「伊布甜甜圈」還原伊布的耳朵、五官表情，還有招牌小瀏海。伊布甜甜圈使用全新的「鹽牛奶」口味，外層是焦糖色的鹹甜沾醬，內餡灌滿香草卡士達，鐵粉這次一定要拍、一定要打卡。此外，同樣鹹甜系還有「牛奶巧克力波堤、杏仁牛奶波堤、焦糖牛奶法蘭奇」，下午茶吃不膩。





Mister Donut 寶可夢造型甜甜圈

除此之外，Mister Donut針對寶可夢系列，再推3款超萌周邊小物，5/28起只要消費滿100元就有加夠資格，超萌小物包含「皮卡丘手機支架」99元就能Get，放餐桌、放書桌多用途的「寶可夢隔熱墊」加購價159元，還有雙面圖案的「皮卡丘大抱枕」鐵粉加購399元就能直接抱回家。這次Mister Donut寶可夢甜甜圈新品在5/28起同步上市，並且推出寶可夢圖案的甜甜圈提盒、提袋，以及飲品杯，通通讓人想收藏。而超萌「迷你派對紙盒」更有皮卡丘屁屁、伊布屁屁兩種雙面圖案，粉絲萌到尖叫。配合新品上市，在5/28-6/2期間，可以搭配「甜甜圈買5送2、買6送3」優惠組合，讓寶可夢大師都吃起來。

供應期間：2024/05/28(二)起，售完為止

售價：

皮卡丘甜甜圈：75元

伊布甜甜圈：75元

精靈球波堤：55元

牛奶巧克力波堤：42元

杏仁牛奶波堤：48元

焦糖牛奶法蘭奇：48元



Mister Donut 寶可夢加價購

活動期間：2024/05/28(二)起，售完為止

活動方式：消費滿100元享加購資格，各品項單筆交易限加購各2個，各門市數量有限，售完為止。

加購金額：

皮卡丘手機支架：加購價99元/個。

寶可夢隔熱墊：加購價159元/個。

皮卡丘大抱枕：加購價399元/個



詳細活動規範及供應情形，依 Mister Donut 官方公告為準。