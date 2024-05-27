上班的動力就是手搖杯買一送一！星期一上班Monday Blue，最好的特效藥就是揪同事，一起點外送、喝飲料。這撮客島整理11間手搖杯「新品加優惠」，最有話題的迷客夏買一送一、麻古買一送一，還有新品有飲寒天優格、五桐號黑糖粉粿，不怕同事再問「今天喝什麼？」就選擇障礙發作。







五桐號 黑糖粉粿

五桐號新品開喝！為了讓人夏天喝都喝不膩，五桐號這次新品推出古早味咀嚼系配料「黑糖粉粿」，搭配古法黑糖冬瓜磚，加上蜜香紅茶基底、檸檬原汁。另一款「青檸生乳塔」更是直接把甜點變成手搖杯用喝的，一把青青茶作為基茶，加上屏東檸檬汁、檸檬風味奶霜，模擬出檸檬生乳塔的風味。



上市日期：05/24

售價：

青檸生乳塔：M$55 L $65

粉粿青檸冬瓜：M $50 L $60







有飲 初夏野莓纖果優優

YouTuber手搖杯「有飲」本次新品跨界聯名牙膏品牌「舒酸定」，推出全新飲品「初夏野莓纖果優優」，首次在超人氣優格飲品「優優系列」加入咀嚼配料，以野莓優格為基底，打造酸甜清爽的優格冰，加上新配料寒天，超適合夏天開喝。



供應期間：5/20-6/19

售價：初夏野莓纖果優優 88元





一手私藏世界紅茶 奶油榛果紅茶

總是給人高級感的手搖杯「一手私藏世界紅茶」，這次夏季新品推出全新香氣的「艾菲卡奶油榛果紅茶、艾菲卡榛果茶拿鐵」，使用炙烤過的榛果、混合香料、紅茶茶葉一起烘焙，讓紅茶純茶喝起來自帶奶油香、焦糖香、榛果香氣，更適合加鮮奶增添滑順風味，奶茶控下午茶的儀式感就靠它。



優惠期間：5/25-6/2

售價：艾菲卡榛果茶拿鐵，特價$65(原價$75)







小澄市 爽爽貓手搖杯買一送一

爽爽貓聯名手搖杯！療癒系插畫角色「爽爽貓」繼先前與COLDSTONE聯名之後，這次再攜手連鎖手搖杯「小澄市鮮果茶飲」合作，針對獨家飲料新品「柳橙凍飲」系列推出線上互動遊戲，完成測驗之後送你「飲料買一送一」優惠券，讓飲料控跟著爽爽貓一起喝起來。



活動期間：6/3-6/7

活動內容：入活動網頁完成測驗，將獲得「買一送一券」連結。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/389899







WTF 1元手搖杯

Fred喝上癮！Youtuber手搖杯飲料店再加一，這次由Youtuber廚佛瑞德打造全新手搖「WTF tea express」，即日起在內湖東湖正式開幕，除了店名「WTF」超吸睛，也延續Fred個人風格推出料理職人飲品，還有開幕「1元喝飲料」優惠，內湖飲料控翹班也想喝。



活動期間：即日起至2024/05/31

活動內容：只要期間內到門市消費不限金額，即可參加一次抽抽樂。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/389771







八時神仙草 焙香仙草凍奶茶

文青仙草手搖杯再升級！超夯仙草店「八時神仙草」門市都位於中山站、松菸等「文青集散地」，主打可愛日系造型、療癒口感的仙草冰，而外帶的「仙草飲料」也是許多文青的散步必喝的口袋清單。這次八時神仙草特別推出新品「焙香仙草凍奶茶」，微苦焙茶、回甘仙草完全是絕配。



上市日期：即日起上市

售價：焙香仙草凍奶茶 中杯 $69 / 大杯 $79

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/389807







麻古茶坊 買一送一

咀嚼控這次可以開喝！麻古茶坊自即日起到6/4，針對超人氣「金萱雙Q茶」推出外送買一送一優惠，人氣金萱茶底加白玉波霸、椰果雙重口感，讓人上班喝不膩。即日起至6/4期間，只要透過指定外送平台Uber Eats下單，就可享有優惠，飲料控揪團喝。



活動期間：即日起到6/4

活動內容：麻古茶坊於Uber Eats平台推出「金萱雙Q茶」買一送一優惠。







迷客夏 買一送一

迷客夏新品就有買一送一可以嚐鮮！這次針對夏季，迷客夏特別推出新品「鳳梨康波綠」，主塔酸甜水果風味。這次迷客夏精選2款消暑飲品「蜂蜜檸檬晶凍、鳳梨康波綠」，推出同品項買一送一優惠，直接外送到辦公室開喝。



活動期間：即日起到6/4

活動內容：迷客夏於Uber Eats平台推出「蜂蜜檸檬晶凍、鳳梨康波綠」買一送一優惠。







Mr. Wish 買一送一

水果手搖杯買一送一，自己喝兩杯也爽！Mr. Wish這次買一送一優惠針對酸甜系、無咖啡因的「紅心芭樂梅」，以及經典不敗款「鮮粒百香綠」，同步在外送平台Uber Eats推出買一杯、送一杯優惠，吃完飯下午就點兩杯喝起來。



活動期間：即日起到6/4

活動內容：Mr. Wish於Uber Eats平台推出「紅心芭樂梅L、鮮粒百香綠L」買一送一優惠。







七盞茶 買一送一

被網友譽為「台北最強無糖純茶」的手搖杯品牌「七盞茶」，這次特別推出酸甜系「四季輕檸」四季春加檸檬，熱帶水果「香梨冰茶」四季茶底加上鳳梨、百香果與椰果配料，另一款夏天超適合的「仙草凍奶綠」，通通都可享有外送平台買一送一優惠。



活動期間：即日起到6/4

活動內容：七盞茶於Uber Eats平台推出「四季輕檸、香梨冰茶、仙草凍奶綠」買一送一優惠。







烏弄 買一送一

文青感手搖杯「烏弄」，除了招牌高品質手採烏龍茶之外，台灣特色的「名間鄉冬片茶」都是懂喝茶、愛喝原茶的飲料控的必喝清單。這次買一送一品項推出清爽系「檸檬冬片仔」以及多重口感的「珍椰金萱烏龍」，讓飲料控解膩、喝不膩。



活動期間：即日起到6/4

活動內容：烏弄於Uber Eats平台推出「檸檬冬片仔、珍椰金萱烏龍」買一送一優惠。





▲圖片來源：「烏弄」官方粉絲團。