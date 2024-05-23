文青仙草手搖杯再升級！超夯仙草店「八時神仙草」門市都位於中山站、松菸等「文青集散地」，主打可愛日系造型、療癒口感的仙草冰，而外帶的「仙草飲料」也是許多文青的散步必喝的口袋清單。這次八時神仙草特別推出新品「焙香仙草凍奶茶」，微苦焙茶、回甘仙草完全是絕配。
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八時神仙草近年是許多文青飲料控的口袋名單，不只「仙草刨冰」是招牌，可以帶著走的「仙草飲料」更是逛街人手一杯。這次八時推出混搭新品「焙香仙草凍奶茶」，以微苦大人味的焙茶、搭配回甘的八時獨家仙草茶，更加入鮮奶、以及滑嫩仙草增添奶香與口感，推薦大人系喝法點無糖、享受滑溜仙草的微甜風味。
本次新品還有一款「蜂蜜柚子仙草茶凍」，主打酸甜清爽風味，其中也加入滑嫩仙草、名列子（小紫蘇）增添口感，適合夏天開喝。此外，鐵粉推薦八時必喝款，也包含經典茶香的「仙草奶茶」、濃郁系口感的「黑糖奶凍」，夏天消暑首推「八時仙草茶」以及加料口感的「仙草茶凍」，文青都這樣喝。
不只飲料新品，這次針對八時神仙草的冰品，也推出新口味「八時雙重奏雪花冰」系列，主打「抹茶X焙茶」雙醬吃法，底層是招牌滑嫩仙草、堆疊扎實的仙草冰，並且淋上微苦的「抹茶醬、焙茶醬」讓人吃到會回甘，最上方可搭配抹茶冰淇淋、或是芋泥球增添變化，最適合夏天下午茶。
八時神仙草 飲品新品 焙香仙草凍奶茶
售價：中杯 $69 / 大杯 $79
八時神仙草 冰品新品 八時雙重奏雪花冰
售價：
雙重奏雪花盛盤 $199
抹茶雙重奏雪花盛盤 $219
芋泥雙重奏雪花盛盤 $219