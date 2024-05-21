Fred喝上癮！Youtuber手搖杯飲料店再加一，這次由Youtuber廚佛瑞德打造全新手搖「WTF tea express」，即日起在內湖東湖正式開幕，除了店名「WTF」超吸睛，也延續Fred個人風格推出料理職人飲品，還有開幕「1元喝飲料」優惠，內湖飲料控翹班也想喝。



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Fred的手搖杯新品牌「WTF tea express」，其中WTF代表的是「What the feast!」的意思，完全呼應Fred個人風格。在飲料上也結合西餐廚藝概念，特別推薦職「人品茶系列」一分黃金蕎麥茶、三分輕炙高山青、五分凍火焙烏龍、七分極上阿薩姆，無論是喜歡無咖啡因飲品，或是花香、茶香等偏好，通通都能一次滿足。





除了純茶系列，這次也特別推薦「特獻系列」內行喝法，其中包含「多金桂馥青茶」高山青茶加多多，就是專業升級版的多多綠，另一款「芝士三重奏」極上紅茶拿鐵作為基底，加上起司奶醬、巴黎奶霜，直接把奶蓋紅茶升級變成法式甜點。如果喜歡大人系風味，則要喝「越式太妃瑪其朵」，以即溶咖啡、煉乳還原越南咖啡喝法，再加入特製的太妃糖醬，打造苦甜平衡的韻味。





配合新品牌開幕，WTF tea express在5/31前推出「抽抽樂」限定活動，只要期間內到門市消費不限金額，即可參加一次抽抽樂遊戲，其中獎項包含「全單5折、88折、9折」等優惠，還有最大獎「1元飲料」讓內湖、凍湖飲料控揪團約喝。





WTF tea express

地址：台北市內湖區東湖路143號1樓

電話：02 2633 0012



WTF tea express 開幕優惠活動

活動期間：即日起至2024/05/31

活動內容：只要期間內到門市消費不限金額，即可參加一次抽抽樂。

活動獎項：優惠最低1元起，還有全單5折、88折、9折等多組優惠。



詳細活動規範及供應情形，依 WTF tea express 官方公告為準。