爽爽貓聯名手搖杯！療癒系插畫角色「爽爽貓」繼先前與COLDSTONE聯名之後，這次再攜手連鎖手搖杯「小澄市鮮果茶飲」合作，針對獨家飲料新品「柳橙凍飲」系列推出線上互動遊戲，完成測驗之後送你「飲料買一送一」優惠券，讓飲料控跟著爽爽貓一起喝起來。
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▲圖片來源：「小澄市鮮果茶飲」官方粉絲團。
由南投草屯起家的手搖杯「小澄市鮮果茶飲」，這次推出獨家新品「柳橙凍飲」系列，把新鮮的柳橙變成Q彈「澄凍」，加進飲品中增添果香、果肉咀嚼口感。本次一共推出「澄凍鮮奶綠、澄凍香檸綠、澄凍甘蔗檸檬、澄凍柳橙綠、澄凍翠玉綠」等5種喝法，更適合夏天消暑開喝。
▲圖片來源：「小澄市鮮果茶飲」官方粉絲團。
特別的是，小澄市新品更找來超萌插畫「爽爽貓」合作，即日起推出「小澄市民上班去」線上測驗遊戲，進入專屬網址，跟著爽爽貓插畫完成心理測驗問答，測出你在工作上是哪一種「澄凍」，測驗完再送你「飲料買一送一」專屬優惠券，可享測驗結果的「專屬柳橙凍飲」買一送一。目前「小澄市鮮果茶飲」分店分佈南投、彰化、台中、高雄，也讓北部飲料控敲碗想喝。
▲圖片來源：「爽爽貓 by Second」官方粉絲團。
小澄市 X 爽爽貓「小澄市民上班去」活動
活動期間：6/3-6/7
活動網址：https://walkr.tw/pLrWdsKn
活動方式：進入活動網頁完成測驗，將獲得「買一送一券」連結。於6/3-6/7憑「買一送一券」及「測驗結果截圖」，至小澄市門市可享「你的專屬柳橙凍飲買一送一」優惠。
詳細活動規範及供應情形，依 小澄市 官方公告為準。