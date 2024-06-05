誰說辻利只有抹茶，這次換宇治焙茶當主角！有一種都市傳說，不愛抹茶的人超愛焙茶，帶有獨特烘焙香氣的焙茶，不同於抹茶的先苦後甘，是以醇厚茶香擄獲焙茶控的甜點胃。京都百年名店「辻利茶舗」首度和赤峰街甜點夯店Tella Tella Cafe聯手，推出期間限定宇治焙茶聯名系列，從飲品到甜點全都有，台日聯手為大家獻上最不一樣的下午茶甜點時光。







藏在中山站赤峰街裡的復刻系咖啡廳「Tella Tella Cafe」，以「台式阿嬤家老宅浪漫」為概念，開幕至今是文青最愛的口袋名單之一。這次跨界和日本百年「辻利茶舗」聯手，於6/6推出宇治焙茶聯名系列，首推兩款焙茶飲品，有清爽香甜的「辻利宇治焙茶黑糖冰沙」，日本茶鑑定士監製的上等宇治焙茶和自家熬製的黑糖混搭，初夏之際喝一杯超消暑。另一款則是經典「辻利宇治焙茶歐蕾」，現刷的焙茶和鮮乳坊鮮乳完美平衡。







喝下午茶當然少不了甜點，這次辻利茶舗 x Tella Tella Cafe 宇治焙茶聯名，將義大利傳統甜點加入創意發想推出「辻利宇治焙茶提拉米蘇」，浸泡在濃厚茶香中的綿密蛋糕體，擠上焙茶奶油、撒上焙茶粉，茶香四溢。而「辻利宇治焙茶昭和布丁」則是由辻利茶舗和Alpha Cafe夢幻連動，在Tella Tella Cafe也能品嘗到隱藏版甜點。口感滑順綿密的焙茶布丁搭上微苦焦糖，大人系甜點一定要點。





辻利茶舗 x Tella Tella Cafe 宇治焙茶聯名

開賣日：2024/6/6

聯名品項、售價：

辻利宇治焙茶黑糖冰沙 200元

辻利宇治焙茶歐蕾 180元

辻利宇治焙茶提拉米蘇 220元

辻利宇治焙茶昭和布丁 130元



Tella Tella Cafe店舖資訊

地址：台北市大同區赤峰街49巷22號2樓

電話：(02)2550-3077

營業時間：AM11:30-PM20:00

低消：每人一杯飲品



辻利茶舗 x FIBHER地表最強纖維飲聯名

開賣日：2024/6/6中午12點開賣

聯名品項、售價：纖順黑芝麻焙茶纖維飲10包入 990元

官網連結：https://www.fibher.shop/