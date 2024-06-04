彰化蛋黃酥名店「新口味蛋黃酥」快閃中山站！怎麼都吃不膩的蛋黃酥，外層酥脆、內餡微甜豆沙包裹著鹹香的鹹蛋黃，讓人一口咬下超過癮。而全台蛋黃酥名店密集度最高的彰化中，有一間鹿港在地人必吃、必買的「新口味食品行」，在近日快閃到台北中山站，為台北人獻上最經典招牌蛋黃酥。同時，再加碼推出超獵奇「巨無霸新口味蛋黃酥抱枕」，只送不賣讓蛋黃酥控直呼好想要。







跳脫傳統蛋黃酥的印象，於今年在鹿港開設全新「新口味鹿港店」，主推台式糕餅下午茶組合，讓人坐下來好好喝杯茶、吃一口酥餅。這次北上到台北新光南西快閃帶來招牌蛋黃酥，嚴選上好材料製作，爽脆酥皮、綿密香甜紅豆餡和紅土鹹蛋黃，讓人一吃就愛上。還可加價150元就能吃老饕都愛的古早味綠豆椪(2入)，每日限量供應。







同時，也將蛋黃酥變身成多款文創商品，在這次新光南西快閃店中搶先曝光直徑60公分大的巨無霸蛋黃酥抱枕，就連立體芝麻粒也神還原，目前只要現場購買蛋黃酥禮盒，就有機會把蛋黃酥抱枕抱回家。若單筆消費滿1,200元，再加碼抽蛋黃酥禮盒、蛋黃酥陶瓷吸水杯墊、手繪明信片等其他周邊。



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新口味蛋黃酥 新光南西快閃店

快閃日期：即日起至6/15，11:00-當日售完為止。

快閃地點：台北新光三越南西店一館B2F 光之舞廣場

現場販售：

1、新口味蛋黃酥禮盒325元/ 6入，每⼈限購10盒。

2、單顆蛋黃酥60元。

優惠活動：現場加購優惠「古早味綠豆椪」150元/ 2入 (原價160元) ，每人限購2盒，每日限量30份。



抽獎活動：

1、現場購買新口味蛋黃酥（6入）1盒，即可抽「巨無霸新口味蛋黃酥抱枕」(價值1,299元)，共3名；

2、單筆消費滿 1,200元，即可抽新口味蛋黃酥6入禮盒或單顆裝、新口味陶瓷吸水杯墊、手繪名信片、扇子等好禮，數量有限。