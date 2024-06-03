不用等中秋節，現在就吃不二糕餅蛋黃酥！傳承彰化不二家的「不二糕餅」，由第三代傳人在台中開設全新概念店，透過全新包裝、視覺將傳統蛋黃酥搖身變成台中最夯伴手禮，其排隊購買人氣不輸老店。這次，再度北上到信義區快閃，不僅有招牌蛋黃酥，更帶來全新5週年限定款「芒果福令卡」，升級版台式馬卡龍也一定要搶買。







不二糕餅延續彰化老店傳統工法製作一顆顆招牌蛋黃酥，酥脆餅皮搭配鹹香的鹹蛋黃和香甜烏豆沙，完美比例讓人一吃就愛上，是款會不斷回購的人氣蛋黃酥。現場有6入、12入裝蛋黃酥選擇。並研發全新創意台式糕餅，有鹹蛋黃和鳳梨冬瓜餡混搭的「茶鳳黃」；以及嚴選屏東檸檬和牛奶豆沙製成內餡的「檸月酥」，兩款皆為清爽系的台式糕餅，在快閃店中和蛋黃酥組成綜合禮盒「小茶蛋」、「小月綜」，一次滿足兩種慾望。







於即日起至06/16快閃信義區遠百A13一樓手扶梯旁的不二糕餅，於每天11點開賣，每款皆有限量動作太慢就買不到。現場加碼販售5週年夏日福爾摩沙限定「芒果福令卡」，改良版台式馬卡龍宛如雲朵般口感，中間夾入芒果口味的奶油餡，讓人不小心一口接著一口吃不停。限量僅有8000盒要買要快。





不二糕餅 遠百信義A13快閃

快閃櫃日期/時間：即日起至06/16 11:00-售完為止

快閃地點：遠百信義A13 1樓 (手扶梯旁)

快閃櫃販售商品

蛋黃酥(6入)380元

蛋黃酥(12入)760元

小茶蛋(7入)360元 (3入蛋黃酥+4入茶鳳黃)

小月綜(6入)360元 (3入蛋黃酥+3入檸月酥)

芒果福令卡(8入)240元

大紙袋 10元、小紙袋 5元、保冷袋 120元



注意事項：只開放現場排隊購買，不提供宅配、不提供來電預約。