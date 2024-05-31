來台四週年的SAKImoto生吐司，首度請到日本可愛始祖OSAMU GOODS聯名！只要是日本來的，就讓許多人趨之若鶩的衝去朝聖，而在台灣掀起生吐司之亂的SAKImoto，為了歡慶來台四週年，特意和日本國寶級「可愛い」始祖—原田治（HARADA OSAMU）聯手，推出全新限定生吐司口味和可愛包裝，從紙袋、紙杯到啤酒都有Cat、Dog的蹤跡，萌翻粉絲。







出生於二戰後東京的原田治，創作色彩帶有濃厚美式復古風格，是日本可愛文化的重要奠基者之一，這次將於6/3正式登場的SAKImoto X OSAMU GOODS 限定聯名商品，首推一定要搶的就是全新限定「蜜桃生吐司」裝在印有OSAMU GOODS元素的吐司盒中，連生吐司上也烙印可愛圖騰，超療癒。生吐司中混入法國進口蘭姆酒浸泡的水蜜桃乾，口味上是走大人系滋味。單片生吐司也有三款聯名包裝，一個人路過也能買來被可愛到。







同時，也推出三款OSAMU GOODS聯名微醺酒款，首推玻璃瓶裝「莓果蜂蜜氣泡酒」，使用台灣特選的荔枝蜜搭配龍眼蜜釀造，熟成期加入綜合莓果濃縮汁，夢幻粉氣泡酒帶有淡淡果香，下午喝一杯沁涼一下。而SAKI門市和全家限定販售的「柯夢波丹調酒」、「貴妃荔枝啤酒」，前者是以伏特加為基底酒，加上柑橘、萊姆和蔓越莓特調；後者則是高比例的清爽拉格做基底酒，加入台灣水果之王荔枝原汁，香甜荔枝香氣尾韻圓潤。



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SAKImoto X OSAMU GOODS 限定聯名明星商品

開賣日：2024/6/3

限定口味吐司組：蜜桃生吐司

調酒：柯夢波丹調酒、貴妃荔枝啤酒、莓果蜂蜜氣泡酒(嵜本門市跟全家限定)



