日本漢堡排「肉的長谷川」中山站就有！從日本紅到台灣的日式手打漢堡排專賣店，在台灣各地如雨後春筍般開幕，其中不乏有日本跨海來台的排隊名店插旗，為台灣吃貨獻上最道地的日式手打漢堡排。近日在日本推特、IG狂洗版的「肉的長谷川」，也迅速開設台灣二號店，選在人潮眾多的中山站插旗，讓大家去中山南西逛街又多了一個吃飯選擇。
「肉的長谷川」這次在誠品南西B1美食街開幕，主打最便宜只要250元就能吃到最道地的日式漢堡排。依黃金比例混合牛肉和豬肉的招牌漢堡排，每一塊都超多汁、超下飯。除了經典款漢堡排之外，「肉的長谷川」也推出升級版口味，鋪上半熟蛋「日光蛋漢堡排」，和中間藏有起司瀑布的「流心漢堡排」，光是視覺就先加好幾分。
同時，也推出台灣獨家限定「日本和牛漢堡排套餐」，日本九州黑毛和牛做成的漢堡排是肉控受不了的誘惑。熱愛牛肉的饕客也有「100%純牛漢堡排」選擇，會額外附上日本原裝空運來台的蓄熱石，依個人喜好煎到表面恰恰。不吃牛的朋友則是有雞腿排可以品嚐，每份套餐都附有清爽的高麗菜絲、炸馬鈴薯條、越光米和湯，讓人吃超飽。
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肉的長谷川 誠品南西店
地址：台北市中山區南京西路14號美食街B1
營業時間：週日至週四11:00 - 22:00；週五至週六11:00 - 22:30