月底不用吃土，21Plus優惠來了！為了迎接2024最後一個連續假期「端午連假」，首度大放送推出買烤雞、送炸雞優惠，連續19天不間斷、不限量優惠，讓人同時吃到烤雞和炸雞雙享受，又能省錢。再搭配21熟客券買一送一、第二件半價等優惠，幫小資族省荷包。







用21種天然香料醃製的鮮嫩多汁香草烤雞，是21Plus、21世紀招牌人氣王，這次端午優惠即日起至6/18期間，只要買香草烤雞，就加碼送6隻酥炸小棒腿，除了有原味小棒腿之外，還有期間限定避風塘風味小棒腿，整隻烤雞加半半小棒腿只要530元就有，一次享有烤雞和炸雞超滿足。







同時，21熟客券也於即日起至6/18期間登場，超下飯的「時蔬雞汁飯」、清爽解膩「蜂蜜綠茶」、香濃「烤雞蓉玉米濃湯」、酥脆「雞肉洋蔥圈」等買一送一，可以自由選配成一套超划算。另外，經典烤半雞也可享第2件半價優惠。



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21Plus、21世紀端午優惠

活動時間：即日起至2024年6月18日止

活動優惠：

1、端午好食雞

內容物：香草烤雞(附2醬)x1、半半小棒腿盒x1

售價：530元，原價794元。

注意事項：部分門市無販售半半小棒腿盒，更換〔香脆炸雞x2+蜂蜜綠茶(M)x2〕：南港環球、時代、永安、板橋新埔、新店家樂福、桃園經國家樂福、華泰、台中中友、烏日高鐵、台南三越、、巨蛋、高雄大樂、微風台大、21TOGO



21Plus、21世紀熟客券

使用期間：即日起~2024/6/18

注意事項：本券不適用外送平台(包含外帶自取功能)