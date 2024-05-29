正式命名為「遠東 Garden City」的SOGO大巨蛋，首發「潮美食公園」開幕優惠搶先看！對於球迷而言，台北大巨蛋是苦等許久的夢幻球場；對於吃貨而言，則是期待遠東SOGO團隊引進的獨家美食餐廳，這次在大巨蛋球場一樓圓形廣場「潮美食公園」，開設14家主題餐飲大店，於5/30陸續開幕，衝之前先來看看有哪些必吃美食，和19個買一送一領軍優惠，趁下班來放空一下。







潮美食公園營業時間：從早餐到24小時都有

為台北市最大購物商場「遠東 Garden City」整體商場面積3.6萬坪，設計以「城市綠核心」、「首都中心花園」為概念，將於5/30搶先推出「潮美食公園」，全區用餐區皆能看見綠蔭廊道，在大巨蛋球場一樓外圍廣場帶給大家各種不同主題美食，包括5家全台首店、1家全球概念店、3家百貨首店、1家台北首店等，營業時間也打破傳統百貨的時間，從早上七點半到24小時營業全都有，從早餐到宵夜場全包辦。







潮美食公園獨家美食：星宇航空燒肉「STAR HUTONG 星胡同」

無論是看球賽，還是下班都想喝一杯微醺一下，就到遠東 Garden City「潮美食公園」！全球首間星宇航空Ｘ胡同燒肉聯名燒肉店「STAR HUTONG 星胡同」，以星宇航空餐車送餐之外，在店觀設計融入飛機跑道、機上座位編號等航空元素，讓人一秒身處在飛機上錯覺。目前試營運皆採預約制，開幕期間凡點指定特餐及贈送神秘菜色一品。





潮美食公園299元啤酒喝到飽：金色三麥新概念「SPORTS NATION」

金色三麥看準看球賽、喝酒的習慣，特別推出全新概念品牌「SPORTS NATION」，不僅全視線觀賽螢幕與數位互動轉播球賽，更帶來百萬智慧自助取酒牆，將於第二波6/25開幕，開幕首七日調酒牆暢飲1小時、優惠299元無限喝到飽。營業時間至半夜12點，就算是加班後也能好好喝杯。餐點推薦「老海港海鮮拼盤」，選用頂級鱈場蟹腳、澎湖淡菜、嚴選大蝦等新鮮海產，配上精釀啤酒超紓壓。







潮美食公園美食亮點：週末炸雞漢堡俱樂部Ｘ香鷄城獨家聯名

六七年級生最懷念的手扒雞「香鷄城」復活了！超人氣炸雞店「週末炸雞漢堡俱樂部」這次插旗遠東 Garden City「潮美食公園」，炸雞漢堡盒為限定款鮮黃設計，並帶來全新獨家限定「香鷄城烤雞盒聯名套餐」，每盒皆有一份香鷄城人氣水牛城辣雞翅復刻重現，和兩個松露紫蘇烤雞堡，讓人大飽口福。5/30-6/9開幕，每天消費前100位送炸雞券和限定紀念品。







潮美食公園台北首間：新亞洲料理「TOK盡興食光」

新亞洲風味料理為特色的「TOK盡興食光」，在新店裕隆城開幕不到一年便轉戰台北大巨蛋遠東Garden City，為台北人帶來全日型享樂餐廳。brunch、亞洲風味義大利麵、炸物、甜點、下酒菜和特調全都有。推薦必點美式早午餐「紐約客牛排佐蛋捲小洋芋」、歐風「法式松露炒蛋佐酪梨」。並將邀請曾獲全球50間最佳咖啡廳的墨爾本咖啡元老品牌「ST. ALi」快閃，遊首席咖啡師親自出杯，咖啡控一定要跟上。







潮美食公園全台獨家：拉麵居酒屋「一風堂 BAR IPPUDO」

日本人氣拉麵一風堂，在台北大巨蛋店特意引進全台首間「一風堂 BAR IPPUDO」，以日式拉麵居酒屋為主打，除了有招牌的一風堂拉麵，也推出各式下酒菜、炸物、鐵板料理等，推薦必點的有「和洋壽司捲」。酒類更是豐富，基本款生啤酒、調酒、梅酒、燒酒、日本酒通通都有。5/30開幕當天只要點任一款拉麵，就送一杯生啤。







潮美食公園蔬食酪梨料理：PRESERVE

首間店開在天母就掀起話題的PRESERVE，首度進軍百貨商城，延續蔬食料理的特色，再推出全新菜單酪梨系列，有酪梨漢堡、酪梨大早餐、酪梨班尼迪克等，多款酪梨系列還主打無澱粉是女生最愛的輕食。同時，也販售新品可送蛋塔和多樣新鮮現烤的麵包。5/30 開幕首二週消費滿 100元送任一口味現烤可頌。







潮美食公園早午餐輕酒吧：Lit Lit

人氣威士忌酒吧「小後苑」這次針對大巨蛋商圈屬性，規劃全新早午餐概念品牌「Lit Lit」，以輕盈早午餐、輕調酒或無酒精特調等為主打，在忙碌的日常中也能來喝一杯解放一下身心靈。營業時間從早上十點至凌晨兩點，無論何時都能來此喝一杯。5/30-6/2推出開幕優惠「楊桃梅子綠、蘋果櫻花咖啡」買一送一微醺一下。







潮美食公園餐酒館推薦：掌門精釀啤酒餐廳

啤酒控都超愛的在地「掌門精釀啤酒」，在大巨蛋店首度開設餐酒館，每日供應16款生啤酒，超過百種酒款不定期更替，讓人每次來都有不同的選擇。同時，更推出大份量豬肋排、炸魚薯條和燉飯等多款異國料理，讓大家喝飽、吃飽。於5/30-6/9推出開幕優惠，四款暢銷精釀啤酒第二杯半價，若店內滿500元再送指定酒款一杯。







潮美食公園宵夜美食推薦

百貨首店鑄火料理餐酒「螢火部落」以鑄火料理為招牌，運用露營常用的鑄鐵鍋，將新鮮的食材經由火爐的燻烤，呈現出令人垂涎的美味。5/30-6/30啜飲式調酒買二送一。新品牌「大巨星港式飲茶餐酒館」24小時營業，港點、星空調酒碰撞出新火花。台灣一號店「湊湊火鍋·茶憩」帶來獨家特製台式麻辣和手搖飲複合式店，營業至凌晨兩點，宵夜場吃鍋超療癒。









大巨蛋 遠東Garden City「潮美食公園」開幕時間

首波開幕時間：5/30（四）

地點：大巨蛋周邊圓形廣場 潮美食公園 GOURMET PARK



潮美食公園 GOURMET PARK餐廳推薦

台北首間

TOK 盡興食光(寵物友善)5/30 New Open

營業時間：時間：11:00~22:00

開幕優惠：5/30-6/6客家冠軍豬腳 優惠價590元。



百貨首店

週末炸雞漢堡俱樂部 5/30 New Open

營業時間：11:00~22:00

開幕優惠：5/30-6/9每天消費前100位送炸雞券&周未炸雞漢堡俱樂部限定紀念品。



百貨首店 蔬食料理

PRESERVE 5/30 New Open

營業時間：09:00-22:00

開幕優惠：5/30 開幕首二週消費滿 100元送任一口味現烤可頌。（每人每次限送一份，每日限量50份送完為止）



百貨首店 鑄火料理餐酒

螢火部落(寵物友善)5/30 New Open

營業時間：週日-週四11:00～凌晨02:00/週五-週六11:00~凌晨03:0

開幕優惠：5/30-6/30啜飲式調酒買二送一。單筆滿 2000元以上且有包含鑄火料理，贈炸物一份。



日本和洋食

武蔵野森珈琲 Diner(寵物友善)6/25 New Open

營業時間：07:30-22:00

開幕優惠：消費滿1000 元加贈200元抵用券（可累贈，券限下次消費使用，滿600元折100元）



全台首店

SPORTS NATION 6/25 New Open

營業時間：11:00-00:00

開幕優惠：

1、開幕首七日調酒牆暢飲1小時，優惠價299元。

2、即日起~7/31 穿球衣至 SPORTS NATION享調酒牆暢飲1小時，優惠價299元。



全台首店

大巨星港式飲茶餐酒館 6/25 New Open

營業時間：24H

開幕優惠：6/25-7/10龍鬚拈紅玉期間限定（限內用）；生菜龍鬚金絲蝦＋桂花紅豆糕，原價330元、特價268元。



全台首店

湊湊火鍋·茶憩 6/25 New Open

營業時間：11:00-凌晨02:00

開幕優惠：

1、日本A5級和牛5.3盎司，加購價388元（每桌限一份）。

2、成為 iXiabu 會員即可免費獲得炭焙烏龍珍珠奶茶。

3、開幕首周限定優惠餐點6折起。



全台首店

Lit Lit 5/30 New Open

營業時間：10:00-凌晨 02:00

開幕優惠 5/30-6/2指定品項買一送一



全台獨家首店

星胡同 5/30 New Open

營業時間：17:30-00:00（營運期間採完全預約制）

開幕優惠：5/30-6/9開幕期間凡點指定特餐贈神秘菜色一品。



全球概念店 日式拉麵居酒屋

一風堂BAR IPPUDO 5/30 New Open

營業時間：11:00-00:00

開幕優惠：

1、5/30 開幕當天凡點拉麵送小生啤一杯 或100元以下無酒精飲料一杯。

2、開幕首周消費滿 1288 元可抽獎，有機會獲得多款一風堂日本直送官方商品、大巨蛋店專屬VIP卡、多款商品兌換券等。

3、開幕第二周可爾必思沙瓦買一送一。

4、開幕第三~六周內用打卡送各式商品。



異國料理餐酒

掌門精釀啤酒餐廳

營業時間：11:00~00:00

開幕優惠：5/30-6/9四款暢銷精釀啤酒第二杯半價。店內用餐滿500元贈指定酒款 120ml一杯。



台北首店

漢堡排 嘉



SOGO/Garden City APP 新會員購物金大放送

活動時間：即日起-6/3（一）

活動內容：SOGO/Garden City APP 線上扣200點換100元美食電子購物金。

注意事項：

1、活動期間每人每APP帳號兌換上限10張，大巨蛋/忠孝/復興/敦化共限10000張，兌換為止。

2、美食購物金：可十足抵用，單筆消費限用1張，使用期限5/30-7/25。