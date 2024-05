正式命名為「遠東 Garden City」的SOGO大巨蛋,首發「潮美食公園」開幕優惠搶先看!對於球迷而言,台北大巨蛋是苦等許久的夢幻球場;對於吃貨而言,則是期待遠東SOGO團隊引進的獨家美食餐廳,這次在大巨蛋球場一樓圓形廣場「潮美食公園」,開設14家主題餐飲大店,於5/30陸續開幕,衝之前先來看看有哪些必吃美食,和19個買一送一領軍優惠,趁下班來放空一下。







潮美食公園營業時間:從早餐到24小時都有

為台北市最大購物商場「遠東 Garden City」整體商場面積3.6萬坪,設計以「城市綠核心」、「首都中心花園」為概念,將於5/30搶先推出「潮美食公園」,全區用餐區皆能看見綠蔭廊道,在大巨蛋球場一樓外圍廣場帶給大家各種不同主題美食,包括5家全台首店、1家全球概念店、3家百貨首店、1家台北首店等,營業時間也打破傳統百貨的時間,從早上七點半到24小時營業全都有,從早餐到宵夜場全包辦。







潮美食公園獨家美食:星宇航空燒肉「STAR HUTONG 星胡同」

無論是看球賽,還是下班都想喝一杯微醺一下,就到遠東 Garden City「潮美食公園」!全球首間星宇航空X胡同燒肉聯名燒肉店「STAR HUTONG 星胡同」,以星宇航空餐車送餐之外,在店觀設計融入飛機跑道、機上座位編號等航空元素,讓人一秒身處在飛機上錯覺。目前試營運皆採預約制,開幕期間凡點指定特餐及贈送神秘菜色一品。





潮美食公園299元啤酒喝到飽:金色三麥新概念「SPORTS NATION」

金色三麥看準看球賽、喝酒的習慣,特別推出全新概念品牌「SPORTS NATION」,不僅全視線觀賽螢幕與數位互動轉播球賽,更帶來百萬智慧自助取酒牆,將於第二波6/25開幕,開幕首七日調酒牆暢飲1小時、優惠299元無限喝到飽。營業時間至半夜12點,就算是加班後也能好好喝杯。餐點推薦「老海港海鮮拼盤」,選用頂級鱈場蟹腳、澎湖淡菜、嚴選大蝦等新鮮海產,配上精釀啤酒超紓壓。







潮美食公園美食亮點:週末炸雞漢堡俱樂部X香鷄城獨家聯名

六七年級生最懷念的手扒雞「香鷄城」復活了!超人氣炸雞店「週末炸雞漢堡俱樂部」這次插旗遠東 Garden City「潮美食公園」,炸雞漢堡盒為限定款鮮黃設計,並帶來全新獨家限定「香鷄城烤雞盒聯名套餐」,每盒皆有一份香鷄城人氣水牛城辣雞翅復刻重現,和兩個松露紫蘇烤雞堡,讓人大飽口福。5/30-6/9開幕,每天消費前100位送炸雞券和限定紀念品。







潮美食公園台北首間:新亞洲料理「TOK盡興食光」

新亞洲風味料理為特色的「TOK盡興食光」,在新店裕隆城開幕不到一年便轉戰台北大巨蛋遠東Garden City,為台北人帶來全日型享樂餐廳。brunch、亞洲風味義大利麵、炸物、甜點、下酒菜和特調全都有。推薦必點美式早午餐「紐約客牛排佐蛋捲小洋芋」、歐風「法式松露炒蛋佐酪梨」。並將邀請曾獲全球50間最佳咖啡廳的墨爾本咖啡元老品牌「ST. ALi」快閃,遊首席咖啡師親自出杯,咖啡控一定要跟上。







潮美食公園全台獨家:拉麵居酒屋「一風堂 BAR IPPUDO」

日本人氣拉麵一風堂,在台北大巨蛋店特意引進全台首間「一風堂 BAR IPPUDO」,以日式拉麵居酒屋為主打,除了有招牌的一風堂拉麵,也推出各式下酒菜、炸物、鐵板料理等,推薦必點的有「和洋壽司捲」。酒類更是豐富,基本款生啤酒、調酒、梅酒、燒酒、日本酒通通都有。5/30開幕當天只要點任一款拉麵,就送一杯生啤。







潮美食公園蔬食酪梨料理:PRESERVE

首間店開在天母就掀起話題的PRESERVE,首度進軍百貨商城,延續蔬食料理的特色,再推出全新菜單酪梨系列,有酪梨漢堡、酪梨大早餐、酪梨班尼迪克等,多款酪梨系列還主打無澱粉是女生最愛的輕食。同時,也販售新品可送蛋塔和多樣新鮮現烤的麵包。5/30 開幕首二週消費滿 100元送任一口味現烤可頌。







潮美食公園早午餐輕酒吧:Lit Lit

人氣威士忌酒吧「小後苑」這次針對大巨蛋商圈屬性,規劃全新早午餐概念品牌「Lit Lit」,以輕盈早午餐、輕調酒或無酒精特調等為主打,在忙碌的日常中也能來喝一杯解放一下身心靈。營業時間從早上十點至凌晨兩點,無論何時都能來此喝一杯。5/30-6/2推出開幕優惠「楊桃梅子綠、蘋果櫻花咖啡」買一送一微醺一下。







潮美食公園餐酒館推薦:掌門精釀啤酒餐廳

啤酒控都超愛的在地「掌門精釀啤酒」,在大巨蛋店首度開設餐酒館,每日供應16款生啤酒,超過百種酒款不定期更替,讓人每次來都有不同的選擇。同時,更推出大份量豬肋排、炸魚薯條和燉飯等多款異國料理,讓大家喝飽、吃飽。於5/30-6/9推出開幕優惠,四款暢銷精釀啤酒第二杯半價,若店內滿500元再送指定酒款一杯。







潮美食公園宵夜美食推薦

百貨首店鑄火料理餐酒「螢火部落」以鑄火料理為招牌,運用露營常用的鑄鐵鍋,將新鮮的食材經由火爐的燻烤,呈現出令人垂涎的美味。5/30-6/30啜飲式調酒買二送一。新品牌「大巨星港式飲茶餐酒館」24小時營業,港點、星空調酒碰撞出新火花。台灣一號店「湊湊火鍋·茶憩」帶來獨家特製台式麻辣和手搖飲複合式店,營業至凌晨兩點,宵夜場吃鍋超療癒。









大巨蛋 遠東Garden City「潮美食公園」開幕時間

首波開幕時間:5/30(四)

地點:大巨蛋周邊圓形廣場 潮美食公園 GOURMET PARK



潮美食公園 GOURMET PARK餐廳推薦

台北首間

TOK 盡興食光(寵物友善)5/30 New Open

營業時間:時間:11:00~22:00

開幕優惠:5/30-6/6客家冠軍豬腳 優惠價590元。



百貨首店

週末炸雞漢堡俱樂部 5/30 New Open

營業時間:11:00~22:00

開幕優惠:5/30-6/9每天消費前100位送炸雞券&周未炸雞漢堡俱樂部限定紀念品。



百貨首店 蔬食料理

PRESERVE 5/30 New Open

營業時間:09:00-22:00

開幕優惠:5/30 開幕首二週消費滿 100元送任一口味現烤可頌。(每人每次限送一份,每日限量50份送完為止)



百貨首店 鑄火料理餐酒

螢火部落(寵物友善)5/30 New Open

營業時間:週日-週四11:00~凌晨02:00/週五-週六11:00~凌晨03:0

開幕優惠:5/30-6/30啜飲式調酒買二送一。單筆滿 2000元以上且有包含鑄火料理,贈炸物一份。



日本和洋食

武蔵野森珈琲 Diner(寵物友善)6/25 New Open

營業時間:07:30-22:00

開幕優惠:消費滿1000 元加贈200元抵用券(可累贈,券限下次消費使用,滿600元折100元)



全台首店

SPORTS NATION 6/25 New Open

營業時間:11:00-00:00

開幕優惠:

1、開幕首七日調酒牆暢飲1小時,優惠價299元。

2、即日起~7/31 穿球衣至 SPORTS NATION享調酒牆暢飲1小時,優惠價299元。



全台首店

大巨星港式飲茶餐酒館 6/25 New Open

營業時間:24H

開幕優惠:6/25-7/10龍鬚拈紅玉期間限定(限內用);生菜龍鬚金絲蝦+桂花紅豆糕,原價330元、特價268元。



全台首店

湊湊火鍋·茶憩 6/25 New Open

營業時間:11:00-凌晨02:00

開幕優惠:

1、日本A5級和牛5.3盎司,加購價388元(每桌限一份)。

2、成為 iXiabu 會員即可免費獲得炭焙烏龍珍珠奶茶。

3、開幕首周限定優惠餐點6折起。



全台首店

Lit Lit 5/30 New Open

營業時間:10:00-凌晨 02:00

開幕優惠 5/30-6/2指定品項買一送一



全台獨家首店

星胡同 5/30 New Open

營業時間:17:30-00:00(營運期間採完全預約制)

開幕優惠:5/30-6/9開幕期間凡點指定特餐贈神秘菜色一品。



全球概念店 日式拉麵居酒屋

一風堂BAR IPPUDO 5/30 New Open

營業時間:11:00-00:00

開幕優惠:

1、5/30 開幕當天凡點拉麵送小生啤一杯 或100元以下無酒精飲料一杯。

2、開幕首周消費滿 1288 元可抽獎,有機會獲得多款一風堂日本直送官方商品、大巨蛋店專屬VIP卡、多款商品兌換券等。

3、開幕第二周可爾必思沙瓦買一送一。

4、開幕第三~六周內用打卡送各式商品。



異國料理餐酒

掌門精釀啤酒餐廳

營業時間:11:00~00:00

開幕優惠:5/30-6/9四款暢銷精釀啤酒第二杯半價。店內用餐滿500元贈指定酒款 120ml一杯。



台北首店

漢堡排 嘉



SOGO/Garden City APP 新會員購物金大放送

活動時間:即日起-6/3(一)

活動內容:SOGO/Garden City APP 線上扣200點換100元美食電子購物金。

注意事項:

1、活動期間每人每APP帳號兌換上限10張,大巨蛋/忠孝/復興/敦化共限10000張,兌換為止。

2、美食購物金:可十足抵用,單筆消費限用1張,使用期限5/30-7/25。