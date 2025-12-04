鼎王插旗中山區！買一送一3大優惠吃，限定新菜、調酒亮點看。

台北中山區也有鼎王麻辣鍋吃，開幕推買一送一！鼎王麻辣鍋正式插旗中山區，鼎王台北長安東店一開幕便吸引大批鍋物迷朝聖，交通便利、鄰近捷運中山站與善導寺站，更讓這間新店迅速成為台北用餐新選擇。鼎王以可喝的麻辣湯頭與貼心服務深受喜愛，近期更因受邀到大巨蛋演唱會後台料理而引發熱議。這次開幕不只推出門市限定的新菜與特調，也推出買一送一與飲品超值優惠，讓愛吃鼎王的麻辣鍋控可以同時享受新菜色、經典火鍋。

▲人氣麻辣鍋「鼎王麻辣鍋」新開店插旗台北長安東。 ▲抿石子材質與藝品陳列讓整體空間更具質感。





鼎王台北長安東店開幕！限定必吃 咔滋香香豚、QQ麻糬球

鼎王台北長安東店以「台味新演繹」為靈感，把熟悉的台灣味重新打造為更有層次的鍋邊小食。門店限定的酥炸咔滋香香豚，以台式調味醃製後炸成金黃酥脆，單吃鹹香過癮，涮入麻辣鍋更能激出濃郁香氣，是許多客人一致推薦的必點品項。甜點則由QQ麻糬球擔綱，以傳統麻糬炸至外酥內Q，搭配芝麻粉與煉乳，甜香濃郁、越吃越順口。搭配新推出的琥珀紅烏龍與雲嶺四季春兩款茶飲，火鍋與茶香相互平衡，讓整桌風味更加清爽，為這次鼎王開幕增添更多話題亮點。

▲鼎王台北長安東店限定必吃咔滋香香豚、QQ麻糬球。





烏梅醉高粱調酒打造鼎王獨有的大人味

這次鼎王麻辣鍋最令人意外的亮點，就是首次推出的東方風味調酒「烏梅醉高粱」。以金門58度高粱為基底，加入鼎王招牌烏梅汁，將熟悉的酸甜與煙燻香氣轉化成大人口感的多層次風味。入口先感受烏梅的果香，接著高粱的穀香與微辣酒感慢慢浮現，形成獨特又和諧的味覺平衡。這款調酒不只風味有記憶點，也很適合作為麻辣鍋的解膩搭配，讓整體餐點呈現更完整的味覺體驗。對喜歡在用餐時來點儀式感的人而言，烏梅醉高粱絕對是開幕期間最值得一試的全新亮點。

▲鼎王首次推出的東方風味調酒「烏梅醉高粱」，以金門58度高粱為基底，加入鼎王招牌烏梅汁。





鼎王長安東店以新中式美學打造台北人氣聚餐點

鼎王台北長安東店除了餐點升級，空間設計同樣展現品牌獨有的細膩風格。以木質調為基底，搭配深藍與磚紅色系，再透過花藝與柔和燈光妝點，營造沉穩又具現代感的新中式氛圍。抿石子材質與藝品陳列讓整體空間更具質感，每個角落都像能捕捉靜謐韻味的小景。全店可容納175位客席，並設有隱密包廂，成為聚餐、慶生、家庭聚會到粉絲應援活動的理想場地。對許多鍋物愛好者來說，鼎王麻辣鍋不只是吃麻辣鍋，更是享受一段兼具儀式感與舒心溫度的用餐時光。

▲鼎王台北長安東店空間設計，以木質調為基底，搭配深藍與磚紅色系，再透過花藝與柔和燈光妝點，營造沉穩又具現代感的新中式氛圍。 ▲人氣麻辣鍋「鼎王麻辣鍋」台北長安東店開幕推買一送一等優惠。

鼎王麻辣鍋 台北長安東店

地址：台北市中山區長安東路一段23-1號1樓

電話：02-2581-0296

營業時間：週一至週日11:00~02:00

鼎王麻辣鍋 台北長安東店線上訂位





鼎王麻辣鍋 台北長安東店 開幕優惠資訊整理

1、12/2〜12/30 平日內用贈酥炸咔滋香香豚乙盤。

2、12/2〜12/30 全台鼎王門店平日滿2,500元享梅花豬肉買1送1。

3、即日起〜12/30加入鼎王麻辣鍋LINE好友，即可兌換限定茶飲乙壺。







