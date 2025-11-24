冬季火鍋開吃！花膠什錦砂鍋以食材與時間建構風味層次，北馥樓演繹老上海韻味。

寒意漸濃的季節裡，位於大巨蛋周邊的國聯大飯店推出冬季鍋物企劃，結合北馥樓砂鍋深度湯底與板石咖啡廳個人鍋異國風味，滿足聚餐與獨享需求，以火候與食材詮釋冬日暖胃料理。

隨著東北季風接力報到，台北街頭的氣溫逐漸溜滑梯，位於台北大巨蛋第一排的國聯大飯店，在這波寒意中點燃了餐桌上的溫暖火光。這間佇立於東區精華地段的老字號飯店，近期不僅設計風格備受矚目，旗下餐飲團隊更看準了台灣人入冬必吃鍋的飲食儀式感，集結了館內中西兩大餐廳，推出了四款截然不同的暖冬鍋物企劃。從米其林入選餐廳北馥樓的功夫砂鍋，到板石咖啡廳的都會型個人鍋，試圖用慢火熬煮的湯頭與精緻的食材，在繁華的城市中心打造一處溫暖的避風港。

▲國聯大飯店北馥樓即日起至明年2月14日推出花膠什錦砂鍋和砂鍋火烔土雞湯兩款冬季鍋物



北馥樓米其林推薦手藝，以時間換取砂鍋雞湯的極致濃郁

對於講究飲食深度的饕客而言，位於國聯大飯店內的北馥樓絕對是今年冬天不可忽視的亮點。這間主打上海菜並獲得米其林新入選肯定的餐廳，將上海料理那種慢工細活的精神發揮得淋漓盡致。主廚團隊深知傳統上海菜講究火候與時間的轉化，因此特別推出了花膠什錦砂鍋與砂鍋火烔土雞湯兩款重量級鍋物。這兩道料理的靈魂在於那耗時48小時熬製的乳白色高湯，主廚不惜成本以時間換取層次，讓食材的精華完全釋放於湯底之中，每一口都能喝到膠質的黏唇感與深厚的底蘊。這不僅僅是一鍋湯，更是一種將老上海的優雅韻味帶進現代餐桌的展演，讓食客在繁忙的東區也能品嘗到這份細膩的溫柔。

▲砂鍋火烔土雞湯以慢火熬製兩天的高湯為基底，加入嚴選１公斤重小土雞，乳白色高湯口感濃郁滑順、滋味溫潤。





嚴選花膠與金華火腿入菜，打造東區火鍋的奢華聚餐首選

深入探究北馥樓這次端出的菜色，砂鍋火烔土雞湯展現了食材原本的鮮美，主廚嚴選重達1公斤的小土雞，佐以干貝，花膠，扁尖筍以及金華火腿等豐富食材。這些山珍海味在經歷小火慢煮2小時後，鮮味與雞肉的油脂充分融合，湯體呈現出迷人的濃郁滑順感。而另一款備受矚目的花膠什錦砂鍋，則是瞄準了喜愛養生與美容的族群，使用了熬製兩天的湯頭為基底，搭配膠原蛋白豐盈的名貴花膠，以及豬肚，雞腿，菇類等食材蒸炊。湯色清澈鮮亮且層次飽滿，這兩款鍋物皆貼心提供了適合6至8人的大鍋與3至4人的小鍋選擇，无论是商務宴客還是家庭聚餐，都能在氤氳熱氣中感受米其林等級的款待。

▲花膠什錦砂鍋使用熬製兩天的上湯，加上仿土雞腿、花膠、豬肚等豐富食材，湯色清澈鮮亮，口感清爽層次飽滿。



板石咖啡廳個人鍋物登場，大巨蛋商圈的一人食光與異國風味

鏡頭轉向飯店一樓的板石咖啡廳，這裡呈現的是另一種截然不同的都會節奏。為了呼應大巨蛋商圈來往旅客與上班族的用餐需求，板石咖啡廳特別推出了訴求小寰宇概念的個人鍋物。對於不想呼朋引伴，只想在寒夜裡獨享一份溫暖的食客來說，這裡提供了極佳的選擇。主廚設計了川味水煮鍋與味噌豆漿鍋兩種異國風味，讓個人的用餐時光也能充滿儀式感。川味水煮鍋的靈魂在於主廚自製的辣渣，運用了肉桂，丁香，燈籠椒，青花椒，朝天椒，宮保辣椒以及大紅袍花椒等多種香料，在熱油中激發出奔放的香氣，再加入雞高湯調和，呈現出麻辣鮮香的立體層次，搭配牛肉或豬肉涮煮，是喚醒冬日味蕾的最佳解方。

▲辣渣由肉桂、丁香、燈籠椒、青花椒、朝天椒、宮保辣椒與大紅袍花椒經熱油沖泡而成，呈現麻而不辣的獨特風味，成為川味水煮鍋的亮點。





味噌豆漿鍋的溫柔白湯美學，建構台北東區最雅致的暖胃滋味

如果不嗜吃辣，板石咖啡廳的味噌豆漿鍋則演繹了另一種溫柔的白湯美學。這款鍋物走的是工序講究的優雅路線，主廚先以柴魚醬汁熬煮4小時並隔夜收味，再加入清酒提香解膩。湯底融合了味噌，鮮奶與無糖豆漿，充滿了自然的豆香與甘甜，湯體柔滑且香氣交織。當綜合蔬食與海鮮或豬肉在白湯中翻滾時，更能襯托出食材的細膩層次，風味乾淨雅致。無論是濃郁奔放的川味，還是溫潤優雅的豆漿鍋，這兩款定價520元的個人鍋物，都為大巨蛋商圈的餐飲戰線增添了更多元的選擇，即日起至2026年4月30日，將持續溫暖每一位過客的胃。

▲味噌豆漿鍋湯底使用味噌、鮮奶、無糖豆漿和鮮奶油等調製而成，豆漿甘醇濃韻，融合味噌、柴魚的淡淡鹹香。



國聯大飯店冬季鍋物企劃（北馥樓砂鍋系列＋板石咖啡廳個人鍋）

活動時間：

・北馥樓：2025年11月26日至2026年2月14日（需於3天前預訂）

・板石咖啡廳：即日起至2026年4月30日

活動內容：

・北馥樓

花膠什錦砂鍋 大鍋1,980元（6至8人）、小鍋1,080元（3至4人）

砂鍋火烔土雞湯 大鍋1,680元（6至8人）、小鍋920元（3至4人）

價格皆另加一成服務費

・板石咖啡廳

川味水煮鍋 每鍋520元

味噌豆漿鍋 每鍋520元

價格皆另加一成服務費

訂位資訊：

・北馥樓：02-2773-1515 #160、0972-779-606

・板石咖啡廳：02-2773-1515 #146





