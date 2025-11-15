繼光香香雞變火鍋！平價小火鍋霸主「六扇門」聯名，再送整包炸雞。

六扇門推出繼光香香雞聯名鍋，把炸雞加入魷魚螺肉蒜火鍋，一鍋濃郁又澎湃，火鍋控與炸雞控都必吃的台味新品。

六扇門近期又端出新招，這次直接找來炸雞界霸主繼光香香雞，把大家最愛的鹹酥雞加進火鍋裡，推出全新「魷澎湃香雞鍋」，用一鍋呈現滿滿台味。這款新品以辦桌名菜魷魚螺肉蒜為底，加入現炸香香雞，邊吃邊聞都覺得幸福。全台門市將從2025年11月19日起同步開賣，剛好迎接轉涼的天氣，讓火鍋控、炸雞迷都能輕鬆吃到最澎湃的一鍋。品牌也同步宣布年底將於北市中正區再開新店，搭配升級版自助吧，預料又會掀一次排隊潮。

▲六扇門聯名繼光香香雞推出澎湃鍋物。 ▲六扇門Ｘ繼光香香雞聯名「魷澎湃香雞鍋」，把辦桌才會吃到的魷魚螺肉蒜變成小火鍋。





六扇門Ｘ繼光香香雞聯名！魷魚螺肉蒜＋香香炸雞超過癮

這次的「魷澎湃香雞鍋」把辦桌才會吃到的魷魚螺肉蒜變成一人就能完食的澎湃鍋物。湯底用蒜頭、排骨、魷魚、螺肉、蛤蠣慢熬，喝一口就能感受到濃郁蒜香和海味，滿滿都是家的味道。鍋裡料給得大方，而繼光香香雞則是現炸提供，外皮酥脆、肉質嫩到會噴汁，放進湯裡稍微吸飽湯頭後整個味道更升級。想吃得更自在，也能選擇魷魚螺肉蒜鍋或炸雞單點，自由搭配最符合自己的台味組合。

▲繼光香香雞放進湯裡稍微吸飽湯頭後整個味道更升級。





一鍋三吃創意吃法！炸雞先嗑再入鍋，最後變身炸雞拌麵

六扇門特別提出「一鍋三吃」的創意吃法，一上桌先吃原味香香雞，酥脆到會讓人瞬間停不下來。接著把炸雞放進鍋裡輕燙，吸收蒜香與海味後，整個辦桌感直接飆到最高。最後，把科學麵丟進湯底，再拌上蒜末、豆瓣醬與辣油，加幾塊炸雞，就是超欠吃的「炸雞拌麵」。這種分段式吃法像是邊吃邊開驚喜盒，每一步都有不同香氣層次，也讓這次的聯名更有記憶點。活動期間點聯名鍋還能拿刮刮卡，有機會把整鍋帶回家免費吃。

▲六扇門全台門市開賣繼光香香雞聯名火鍋，也可以單點「香香炸雞」80元。





六扇門Ｘ繼光香香雞聯名

開賣時間︰2025/11/19

販售通路︰全台六扇門門市與外送平台

新品與售價：

魷澎湃香雞鍋 套餐 290元

魷魚螺肉蒜鍋 單點 230元

香香炸雞 單點 80元





六扇門Ｘ繼光香香雞聯名 優惠

1、點聯名商品送刮刮卡，有機會中香香雞兌換券。

2、集滿「呷澎湃」三字，可免費兌換魷魚螺肉蒜鍋。

3、活動期間消費滿額，加贈繼光香香雞9折券。





天氣變冷就是要吃火鍋！

