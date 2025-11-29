> 美食 > 金子半之助、LULU豬聯名！午餐肉天丼新品吃，LULU豬燈加購、優惠一次看。

金子半之助、LULU豬聯名！午餐肉天丼新品吃，LULU豬燈加購、優惠一次看。

tiger Walker 玩樂季天丼聯名金子半之助日式
2025-11-29 21:10文字：編輯 鄭雅之 攝影：編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

金子半之助攜手LULU豬推出全新聯名活動，從午餐肉天丼到限定周邊，再加上「翻背送」好禮與多項優惠，吃美食同時還能把驚喜帶回家。

金子半之助就讓吃貨們徹底陷入「天丼好食光」的幸福漩渦，這回找來最會耍萌的LULU豬一起登場，從聯名餐點到限定周邊全都滿滿療癒感。門市裡的LULU豬以一貫慢活姿態陪大家吃飯，讓天婦羅也多了溫暖陪伴的味道。這次主打的午餐肉天丼限定開賣，加上全台5000份翻背送好禮活動直接開跑，賞味天丼的同時還能把驚喜帶回家。週邊同步在12月1日亮相，只要注意消費門檻，吃天丼、買周邊都能一次滿足，是這個月最值得安排的美食行程之一。

▲金子半之助、LULU豬聯名加價購將於12/1開跑。(攝影：鄭雅之)
▲金子半之助、LULU豬聯名加價購將於12/1開跑。(攝影：鄭雅之)
▲金子半之助、LULU豬聯名，店面也換上LULU豬可愛圖騰。
▲金子半之助、LULU豬聯名，店面也換上LULU豬可愛圖騰。

金子半之助、LULU豬聯名！午餐肉天丼必吃，小卡送5000份驚喜

聯名餐點「午餐肉天丼」延續金子半之助的經典靈魂，以百年傳承醬汁和酥鬆口感為基礎，再加入充滿存在感的心型午餐肉，搭配舞菇、鳳尾蝦、蓮藕、南瓜片、玉子等豐盛組合，吃起來更飽嘴也更吸睛。最大亮點是每份餐點附上LULU豬小旗幟，翻背即可參加抽獎，有機會獲得江戶前天丼、鳳尾蝦單品、套餐升級、氣泡飲、柚香雪酪到優惠券等5000份驚喜，總價值近25萬元。等於吃一碗天丼，就可能多賺一份主餐或飲品，完全是吃貨們12月最期待的翻倍好禮。

▲金子半之助、LULU豬聯名餐點「午餐肉天丼」加入心型午餐肉。(攝影：鄭雅之)
▲金子半之助、LULU豬聯名餐點「午餐肉天丼」加入心型午餐肉。(攝影：鄭雅之)

LULU豬幸運燈必收！第二波御守登場前先搶第一波

周邊部分同樣可愛到讓人荷包鬆動，首波推出的「LULU豬幸運燈」共有3款造型，融合鳳尾蝦元素與「吃貨營業中」、「吃飽飽躺著賺」等可愛語彙，擺在桌上就能瞬間療癒心情。12月1日起，只要點午餐肉天丼或單筆消費滿499元，就能以199元加價帶回家。若想更省，11月23日起可先參加儲值金活動，用回饋的電子禮券換周邊更划算。第二波周邊則搶先曝光5款好運御守，從「財運豬通」到「LU來LU開心」都超有記憶點，還有1款隱藏版值得期待，粉絲務必保持追蹤。

▲金子半之助、LULU豬聯名首波推出的「LULU豬幸運燈」，融合鳳尾蝦元素與「吃貨營業中」、「吃飽飽躺著賺」等可愛語彙。(攝影：鄭雅之)
▲金子半之助、LULU豬聯名首波推出的「LULU豬幸運燈」，融合鳳尾蝦元素與「吃貨營業中」、「吃飽飽躺著賺」等可愛語彙。(攝影：鄭雅之)


金子半之助 Fun大儲值金優惠

活動時間：11/22–12/7
活動內容：會員儲值2000元送200元電子禮券
會員儲值3000元送300元電子禮券
會員儲值5000元送550元電子禮券
電子禮券限消費隔日起90天內使用。

金子半之助 品牌日優惠

活動時間：12/4
活動內容：當日消費主餐可兌換綜合天婦羅乙份。

金子半之助 會員日優惠

活動時間：12/1–12/31
活動內容：當月點任一主餐即可兌換茶碗蒸＋軟性飲品6選1。

更多療癒聯名推薦看

推薦閱讀：CoCo聯名大耳狗！大耳狗喜拿CoCo聯名杯必買，買飲料免費送大耳狗貼紙。

推薦閱讀：7-11聯名Beams！7-11台灣限定30款beams周邊小物，7-11三色襪子 購物袋打造小七潮牌。

推薦閱讀：哈根達斯奶昔送杯套！哈根達斯X動物方城市2聯名毛絨杯套 限量小卡免費送。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
繼光香香雞變火鍋！平價小火鍋霸主「六扇門」聯名，再送整包炸雞。
編輯 鄭雅之
【新竹竹北美食】鍋日子 Hot Pot Day，竹北光明一路高CP值涮涮鍋、個人鍋物、小火鍋。加購肉盤只要29元，文末附詳細菜單。熊寶讀者優惠限定送肉活動，冬天烙人來吃肉肉就對了！
熊寶小榆
吃豬排丼免費送湯！日本高人氣豬排專門店「吉豚屋」連續23天推出味噌湯免費喝活動，再加碼9分鐘「快速出丼」優惠券免費送給豬排控。
顏爾嫻
【京東燒肉專門店】燒肉控必朝聖的夢幻和牛拼盤！九種部分和牛一次滿足！必加購每日限量的和牛海膽卷，吃一次就讓你永生難忘！ - 阿華田的美食日記
阿華田
台北天丼美食推薦》金子半之助(微風北車店)●要吃緊來!金子半之助聯手老乾杯新品日本和牛雙饗丼 高人氣排隊日本第一職人天丼 - 軟西，遊記
軟西，遊記
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊