金子半之助、LULU豬聯名！午餐肉天丼新品吃，LULU豬燈加購、優惠一次看。

金子半之助攜手LULU豬推出全新聯名活動，從午餐肉天丼到限定周邊，再加上「翻背送」好禮與多項優惠，吃美食同時還能把驚喜帶回家。

金子半之助就讓吃貨們徹底陷入「天丼好食光」的幸福漩渦，這回找來最會耍萌的LULU豬一起登場，從聯名餐點到限定周邊全都滿滿療癒感。門市裡的LULU豬以一貫慢活姿態陪大家吃飯，讓天婦羅也多了溫暖陪伴的味道。這次主打的午餐肉天丼限定開賣，加上全台5000份翻背送好禮活動直接開跑，賞味天丼的同時還能把驚喜帶回家。週邊同步在12月1日亮相，只要注意消費門檻，吃天丼、買周邊都能一次滿足，是這個月最值得安排的美食行程之一。



▲金子半之助、LULU豬聯名加價購將於12/1開跑。(攝影：鄭雅之)

▲金子半之助、LULU豬聯名，店面也換上LULU豬可愛圖騰。





金子半之助、LULU豬聯名！ 午餐肉天丼必吃，小卡送5000份驚喜

聯名餐點「午餐肉天丼」延續金子半之助的經典靈魂，以百年傳承醬汁和酥鬆口感為基礎，再加入充滿存在感的心型午餐肉，搭配舞菇、鳳尾蝦、蓮藕、南瓜片、玉子等豐盛組合，吃起來更飽嘴也更吸睛。最大亮點是每份餐點附上LULU豬小旗幟，翻背即可參加抽獎，有機會獲得江戶前天丼、鳳尾蝦單品、套餐升級、氣泡飲、柚香雪酪到優惠券等5000份驚喜，總價值近25萬元。等於吃一碗天丼，就可能多賺一份主餐或飲品，完全是吃貨們12月最期待的翻倍好禮。



▲金子半之助、LULU豬聯名餐點「午餐肉天丼」加入心型午餐肉。(攝影：鄭雅之)





LULU豬幸運燈必收！第二波御守登場前先搶第一波

周邊部分同樣可愛到讓人荷包鬆動，首波推出的「LULU豬幸運燈」共有3款造型，融合鳳尾蝦元素與「吃貨營業中」、「吃飽飽躺著賺」等可愛語彙，擺在桌上就能瞬間療癒心情。12月1日起，只要點午餐肉天丼或單筆消費滿499元，就能以199元加價帶回家。若想更省，11月23日起可先參加儲值金活動，用回饋的電子禮券換周邊更划算。第二波周邊則搶先曝光5款好運御守，從「財運豬通」到「LU來LU開心」都超有記憶點，還有1款隱藏版值得期待，粉絲務必保持追蹤。



▲金子半之助、LULU豬聯名首波推出的「LULU豬幸運燈」，融合鳳尾蝦元素與「吃貨營業中」、「吃飽飽躺著賺」等可愛語彙。(攝影：鄭雅之)







金子半之助 Fun大儲值金優惠

活動時間：11/22–12/7

活動內容：會員儲值2000元送200元電子禮券

會員儲值3000元送300元電子禮券

會員儲值5000元送550元電子禮券

電子禮券限消費隔日起90天內使用。





金子半之助 品牌日優惠

活動時間：12/4

活動內容：當日消費主餐可兌換綜合天婦羅乙份。





金子半之助 會員日優惠

活動時間：12/1–12/31

活動內容：當月點任一主餐即可兌換茶碗蒸＋軟性飲品6選1。



