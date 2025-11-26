7-11聯名Beams！7-11台灣限定30款beams周邊小物，7-11三色襪子 購物袋打造小七潮牌。

7-11即日起與BEAMS DESIGN聯名推30款潮穿搭配件，聯名小物襪子、提袋與傘具系列任2件9折，聖誕禮物買起來。

7-11 X BEAMS DESIGN 聯名潮襪必買

小七潮牌買起來！今年7-11幫粉絲們打造最潮、最時尚聖誕禮物，即日起特別攜手日本服飾與選物店「BEAMS DESIGN」，推出全新聯名系列「COMBINI GOODS」，一次帶給粉絲們超過30款獨家潮穿搭配件，主打日本設計、全台限定，7-11配色的質感襪子、購物袋、毛巾等，粉絲通通買起來。

7-11這次與 BEAMS DESIGN 團隊親自操刀設計的「COMBINI GOODS」限定系列，融合日系簡約美學與 7-11經典紅、橙、綠三色。這次系列主打逾30款兼具實用與設計感的生活用品，主打必買在地製造的聯名襪子，共有17款設計，無論是低調的黑、白LOGO設計，或是加上7-11紅、橙、綠配色條紋，都能打造日常穿搭亮點。



7-11潮配件 聯名商品2件9折

此外，這次7-11與BEAMS DESIGN推出的「COMBINI GOODS」系列，還有8款摺疊提袋、托特包，其中，部分款式還有配備D環掛鉤，可搭配各種配件使用，還有質感系的黑、灰色直傘與自動摺疊傘。本次聯名系列商品，在全台限定 2,400間門市專區販售，讓消費者可以自由組合搭配專屬穿搭風格，並且在11/26-12/23期間享任2件9折，粉絲們就先衝樓下小七買爆。



7-11 X BEAMS DESIGN 新品COMBINI GOODS系列

販售期間：2025/11/26起，售完為止。

活動通路：全台限定 2,400間門市專區販售

推薦品項：

BD經典三色托特袋：349元

BD經典三色收納背心袋：299元

BD經典三色中筒襪(黑/灰/白)：129元

BD黑底中筒襪(紅/橘/綠)：129元

BD圖像字母小毛巾(粉色/綠色)：149元

BD波浪字母船型襪(黑/白)：99元

BD logo短筒襪(黑/白)：129元

BD超細版晴雨兩用自動折疊傘(黑/灰)：599元

BD晴雨兩用直傘(黑/灰)：399元

