高雄主婦救星！大俠手路菜藏身楠梓德民市場，白菜滷與麻油雞飯平價又實在。

楠梓德民黃昏市場人氣熟食攤「大俠手路菜」，以銅板價白菜滷、限量麻油雞飯與鬆綿芋頭排骨吸客。由資歷豐富的老闆掌勺，用料實在、風味細膩，成為不少在地人採買熟食首選。

高雄楠梓德民黃昏市場內的「大俠手路菜」，以多款經典家常熟食深受廣大在地人青睞。其中，最受歡迎的招牌品項為白菜滷，每日新鮮現炒，大量白菜搭配蝦米、香菇與紅蘿蔔一同拌煮，食材香氣層層堆疊，口感豐富，高湯清爽順口，展現傳統家常風味。白菜滷依份量分為小包與大包，小包60元約兩人份，大包100元約四人份，皆以塑膠袋盛裝，亦可自備容器購買。



▲高雄楠梓德民黃昏市場內的「大俠手路菜」，以數款經典家常熟食深受廣大在地人青睞。（美食好芃友提供）

▲以白菜滷聞名的「大俠手路菜」，位於高雄楠梓德民市場內。（美食好芃友提供）

「大俠手路菜」飯店資歷主廚掌勺，費工熬煮古早味白菜滷

「大俠手路菜」以白菜滷聞名的「大俠手路菜」，坐落於午後人潮絡繹不絕的楠梓德民市場內。老闆曾任職大飯店，專攻中式料理，對傳統中菜懷抱深厚熱情，也將多年累積的廚藝經驗融入市場熟食之中； 招牌白菜滷是老闆心中的經典古早味，每一鍋製作過程都相當費工，單次翻炒約需近半小時。先以蝦米與香菇爆香提味，再加入大量白菜拌炒，接續放入豬皮、紅蘿蔔與豆薯一同燉煮，過程中需不斷翻攪、細心掌握火候，才能呈現層次分明的風味。成品香氣濃郁，現場即可聞到撲鼻而來的家常香味。此外，也推薦加入丸子的白菜滷，丸子口感紮實，猶如家常版的獅子頭，多了幾分肉香與飽足感。

▲白菜滷為經典古早味，製作過程相當費工，單次翻炒約需近半小時。（美食好芃友提供）

「大俠手路菜」限量麻油雞飯，入冬人氣暖胃之選

除了招牌白菜滷之外，「大俠手路菜」的第二人氣品項為麻油雞飯。老闆表示，每逢天氣轉涼，麻油雞相關料理特別受歡迎，不少饕客經過攤位時都會順手帶上一份，因此每日供應數量有限，經常提早售罄；而與市場常見的麻油雞米糕不同，這裡選用白米烹煮麻油雞飯，而非糯米製作，口感較為清爽，也相對不易產生飽脹感。



▲麻油雞飯為「大俠手路菜」的第二人氣品項。（美食好芃友提供）





芋頭排骨鬆綿入味，平價熟食展現主廚功力

「大俠手路菜」的芋頭排骨同樣值得一試，芋頭燉煮至鬆綿細緻，入口即化，搭配豆豉排骨蒸製後散發出的鹹香氣息，風味更加濃郁迷人。整體表現讓人驚喜，也為楠梓德民市場增添一處實力派熟食選擇；儘管主打親民價格，「大俠手路菜」在用料與份量上毫不保守，調味細節亦處理得宜，能感受到老闆的紮實功底，喜愛傳統家常味的饕客不妨走訪德民黃昏市場一探究竟。



▲「大俠手路菜」的芋頭排骨同樣值得一試，芋頭燉煮至鬆綿細緻，搭配豆豉排骨蒸製風味更加迷人。（美食好芃友提供）



▲特別推薦加入丸子的白菜滷，丸子口感紮實，猶如家常版的獅子頭。（美食好芃友提供）









「大俠手路菜」店家資訊

營業時間：14:30～18:30 (週一公休)

地址：高雄市楠梓區德民路977號（德民黃昏市場二街78攤）

電話： 0961-321456





老饕的高雄美食小吃口袋名單

推薦閱讀：韭菜水餃一顆4元！高雄手工外省麵 水餃現包大份量，麻醬乾麵與滷豬腳同樣人氣滿分。

推薦閱讀：30年老字號高雄小港美食！三伯仔土魠魚羹 現炸魚塊厚切酥脆、羹湯清爽不膩。

推薦閱讀：高雄也能吃到東港海味！丫娥東港海鮮飯湯 海鮮料澎湃又新鮮，60元爽吃滷鮪魚飯。