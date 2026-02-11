高雄也能吃到東港海味！丫娥東港海鮮飯湯 海鮮料澎湃又新鮮，60元爽吃滷鮪魚飯。

「丫娥東港海鮮飯湯」重現東港在地海味，海鮮飯湯料多鮮美，干貝飯與滷鮪魚飯份量十足，是海鮮控和飯湯愛好者的必訪前鎮美食。

高雄也能吃到東港味！位於前鎮區的「丫娥東港海鮮飯湯」，將屏東東港的在地海味帶入高雄。海鮮飯湯的食材豐富，包括鮮蝦、鮪魚塊、花枝、蚵仔、魚丸及蝦猴，每樣皆鮮美新鮮，搭配清甜順口的湯頭，風味十足，令人一口接一口。此外，店內還提供人氣滷鮪魚飯，60元即可享用滿滿滷鮪魚塊，味道濃郁入味，是海鮮控與飯湯愛好者的必點選擇。



▲「丫娥東港海鮮飯湯」，將屏東東港的在地海味帶入高雄。（美食好芃友提供）



▲「丫娥東港海鮮飯湯」海鮮飯料多鮮美。（美食好芃友提





海鮮料澎湃！東港迎王祭風味飯湯

「丫娥東港海鮮飯湯」的人氣首選就是這款海鮮飯湯，靈感源自東港迎王祭的傳統飯湯版本，海鮮配料相當豐富，包括小捲、鮮蝦、蚵仔、魚丸、筍絲，以及大塊鮪魚塊。老闆特別強調食材新鮮，秉持東港在地海味精神，確保每樣海鮮都鮮美可口。



▲「丫娥東港海鮮飯湯」的海鮮飯湯靈感源自東港迎王祭的傳統飯湯。（美食好芃友提供）

海味加量升級！干貝海鮮飯湯

想要更澎湃的海味，推薦「丫娥東港海鮮飯湯」的干貝海鮮飯湯，將所有海鮮料加量，並加入6至7顆生干貝同煮。以這個價位來說，店家大方放入新鮮干貝，毫不吝嗇，呈現份量十足又鮮美的豪華海鮮饗宴，滿足海鮮控的味蕾。



▲干貝海鮮飯湯不只海鮮料加量，還加了6至7顆生干貝。（美食好芃友提供）

滷鮪魚飯，60元爽吃滿滿鮪魚塊

「丫娥東港海鮮飯湯」的另一人氣餐點是滷鮪魚飯，60元即可享用滿滿滷鮪魚塊，上方再搭配東港蝦猴。不同於罐頭碎肉，鮪魚塊厚實飽滿，口感鮮嫩，份量十足，讓鮪魚控吃得滿足又開心；鮮美海味、料多實在，無論想吃飯湯或海鮮小食，「丫娥東港海鮮飯湯」都是高雄前鎮聚餐與宵夜的理想選擇，推薦海鮮愛好者親自前往品嚐。



▲滷鮪魚飯為「丫娥東港海鮮飯湯」人氣餐點之一。（美食好芃友提供）

▲滷鮪魚飯的鮪魚塊厚實飽滿。（美食好芃友提供）









「丫娥東港海鮮飯湯」店家資訊

營業時間：11:00～13:30、17:00～20:00（週一公休）

地址：高雄市前鎮區凱旋三路87號

電話：0976477709

在地人推薦的高雄美食

推薦閱讀：高雄眷村美食5選！從北方麵食到江浙家鄉味，炭烤燒餅、皮帶麵、姥姥燉肉一次吃透。

推薦閱讀：美鳳姐推薦的高雄鴨肉店！「鵝鴨莊察哈爾店」招牌當歸鴨、鴨肉切盤必點，乾拌鴨肉麵香氣迷人。

推薦閱讀：老字號高雄火車站美食！賴潮州牛雜湯 湯頭清甜、牛肉炒麵微辣香濃，老饕激推。