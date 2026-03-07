中山3大美食新開店！朱雀咖哩領軍3大品牌插旗新光南西，中山美食新歡先收藏。

新光三越南西店開幕朱雀咖哩經典套餐、限定好大大雞排、卜卜角 × 鮮自然快閃餃子茶飲與 SNOWS 冬季甜點，粉絲可一次享受多元餐飲甜點選擇。

▲新光三越台北南西店開幕三大品牌櫃位，朱雀咖哩、卜卜角與 SNOWS 同步吸引粉絲品嘗。（攝影：張人尹）



▲粉絲在中山站新光南西店可一次享受咖哩、餃子與冬季甜點多元美食選擇。（攝影：張人尹）

中山3間美食新開店！新光三越台北南西店近期迎來三大品牌新櫃開幕，粉絲們可以一次品嘗到不同風格的美食與甜點。這次由話題超夯「朱雀咖哩」新分店領軍，提供經典咖哩與台味創意料理，同時還有餃子「卜卜角」攜手鮮自然手搖杯，以及北海道冬季限定甜點品牌 SNOWS 以快閃店形式同步登場，讓粉絲逛中山站又有全新美食選擇。

朱雀咖哩套餐經典品項吸引粉絲朝聖

▲朱雀咖哩南西店提供炙燒松阪豬、炙燒牛肉、香菜奶油酪梨雞等經典套餐，粉絲可一次品嘗招牌咖哩。

朱雀咖哩焦糖布丁與限定雞排特餐

▲朱雀咖哩超人氣焦糖布丁綿密香濃，還能吃到香草籽，完整呈現新分店特色甜點。（攝影：張人尹）

卜卜角 × 鮮自然期間限定組合

▲卜卜角與鮮自然快閃活動於 3/1-3/8 南西店登場，粉絲單筆消費滿 129 元可兌換古梅茉莉茶飲。



▲現煎雞肉餃子搭配鮮萃茶飲，卜卜角南西店快閃活動吸引粉絲目光與用餐體驗。





SNOWS北海道冬季限定甜點快閃

▲SNOWS冬季限定生巧克力夾心餅乾與松露可可球，3/4-3/22 南西店快閃登場，粉絲可一次品嘗多款甜點。



▲木頭造型「森之木」甜點同步登場，SNOWS南西店快閃讓粉絲享受療癒冬季巧克力選擇。





新光三越台北南西店 3大新品牌資訊

朱雀咖哩

卜卜角

SNOWS北海道冬季限定甜點

北車超人氣咖哩飯「朱雀咖哩」這次插旗新光南西店三館美食街，提供多款經典套餐，包括炙燒松阪豬、炙燒牛肉、香菜奶油酪梨雞等招牌咖哩主餐，每份套餐均搭配台式太陽蛋與飲料，份量也讓粉絲們超滿足。除了套餐之外更可以任選搭配「主餐、加點配料、小菜等」，並且還能挑整辣度，讓粉絲打造專屬的咖哩吃法。南西店朱雀咖哩特別推出限定「好大大雞排」特餐，比臉大原塊雞胸肉經油炸鎖住肉汁，再撒上秘製朱雀咖哩胡椒粉，搭配咖哩飯，大份量與台味十足的口感僅在南西店可品嚐。此外，朱雀咖哩超人氣「焦糖布丁」也在南西店吃得到，綿密口感、還吃得到香草籽，打造濃郁風味，讓粉絲們完整感受朱雀咖哩的新分店獨家特色。文青餃子「卜卜角」這次以常態店方式進駐新光南西店三館美食街，除了經典的現煎雞肉餃子之外，在3/1-3/8在「卜卜角南西店、台南西門店」同步與手搖杯鮮自然合作，推出快閃活動，粉絲單筆消費滿 129 元以上（限主餐品項），即可獲贈「古梅茉莉」乙杯，讓人吃餃子配飲料解解膩。北海道甜點品牌 SNOWS 將於 3/4-3/22 在南西店一館1F東側門快閃登場，帶來多款冬季限定甜點，包括療癒生巧克力夾心餅乾、松露可可球，以及木頭造型「森之木」甜點。粉絲可以一次品嘗到不同口味的巧克力甜點，也適合買來分享或作為禮物，讓百貨逛街餐飲之外增添甜點選擇，滿足多樣化口味需求。地點：新光南西店三館B1美食街地點：新光南西店三館B1美食街期間限定活動：3/1-3/8單筆消費滿 129 元以上（限主餐品項），即可獲贈「古梅茉莉」乙杯。快閃期間：3/4-3/22活動地點：南西店一館1F東側門