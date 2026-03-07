亞都麗緻巴賽麗廳平日午間套餐新登場！置身美好年代氛圍品味限量爐烤桂丁雞與經典法式鄉村料理。

亞都麗緻巴賽麗廳即日起推出平日午間雙人套餐 ，以1,980元起的高效率質感午宴 ，呈現阿爾薩斯燉豬腳與尼斯沙拉等經典法菜 。資深編輯李維唐指出，該廳獲法國外交部「味覺‧法國」認證 ，此次將精緻鄉村料理結合高效服務，不僅體現食材鮮度，更為商務社交打造五感並行的法式文化展演，極具推薦價值 。

踏入位於台北市民權東路的亞都麗緻大飯店，穿過大廳，彷彿推開了一扇通往19世紀末巴黎的大門。La Brasserie巴賽麗廳以黃銅欄杆、迷離燈火與鑄鐵裝飾，完美復刻了法國的美好年代氛圍。這座連年榮獲Wine Spectator兩個酒杯最佳卓越獎，並獲得法國外交部認證為味覺法國美食餐廳的經典殿堂，宣布即日起針對商務菁英與喜愛法菜的饕客，正式推出平日午間雙人套餐。這場專為高效率且追求質感的都會人士量身打造的午間饗宴，讓人在忙碌的平日也能在優雅的環境中，享受從容不迫的法式生活美學。

▲北亞都麗緻巴賽麗廳推高效質感午宴，必吃尼斯沙拉與阿爾薩斯燉豬腳經典再現。圖／亞都麗緻大飯店提供；窩客島整理



經典前菜開啟南法與經典之味的對話

巴賽麗廳對於經典菜系的考究，在套餐的前菜中便能一覽無遺。首選推薦的尼斯沙拉，是南法地區最具代表性的鮮活風味，主廚將鮪魚、橄欖、番茄、四季豆、水煮蛋與鯷魚巧妙組合，層層堆疊出清新且充滿海洋氣息的層次感 。若喜愛醇厚口感，則不可錯過歷久不衰的人氣經典凱薩沙拉，其搭配香脆培根、Parmigiano-Reggiano起司與脆麵包丁，以最純粹的食材演繹經典 。此外，每日更替的主廚特製湯品，則是由主廚依當日最新鮮的時令食材精心烹製，為午間味覺旅程添上一抹暖心的序曲 。

▲尼斯沙拉 南法鮮活風味，揭開午間饗宴序章。 圖／亞都麗緻大飯店提供；窩客島整理

舌尖上的法國地圖。從阿爾薩斯到精緻桂丁雞

主餐部分則提供了兩款極具代表性的選擇。首推阿爾薩斯燉豬腳，這道展現法國大東北經典風味的佳餚，以細火慢燉的豬腳搭配酸爽開胃的阿爾薩斯酸菜與多汁香腸，口感扎實且層次豐富，每客售價1980元加10%服務費 。若想品嚐法式爐烤技術的精髓，限量供應的爐烤桂丁雞佐砂勞越黑胡椒醬汁絕對是饕客首選。主廚嚴選優質桂丁雞，將半隻雞烤至外皮金黃酥脆，內裡肉汁豐潤，每客2480元加10%服務費 。需要特別注意的是，這道桂丁雞主餐為每日限量，建議賓客需提前3天預訂，方能品嚐這份極致美味 。

▲阿爾薩斯燉豬腳 燉豬腳佐阿爾薩斯酸菜與香腸，口感層次豐富。 圖／亞都麗緻大飯店提供；窩客島整理



專業餐酒與精緻甜點構築完整美好年代體驗

一場完美的法式午宴，定少不了最後的甜蜜收尾。主廚特別設計的巴賽麗廳特製甜點，以精湛的甜點工藝為這場味覺饗宴劃下完美的句點 。作為專業餐酒搭配的佼佼者，巴賽麗廳現場供應多樣化的專業窖藏酒款，無論是為了提升餐點風味，或是因應正式商務洽談的需求，專業的酒單都能提供最合適的佐餐佳釀 。在這處充滿濃厚人文氣息與優雅光影的空間中，每一道菜色都像是訴說著法國鄉村的日常故事，讓人在1.5小時的供餐時間內，體驗到最道地的法式Brasserie風格生活 。

巴賽麗廳平日午間雙人套餐

活動時間：週一、週四及週五12:00至13:30

活動內容：

以雙人共享形式設計，包含前菜、主廚特製湯品、主餐及特製甜點 。

前菜可由尼斯沙拉或凱薩沙拉中二選一 。

主餐提供阿爾薩斯燉豬腳（NT1,980+102,480+10%）二選一 。

爐烤桂丁雞為限量菜色，須提前3天預訂 。

台北亞都麗緻大飯店《La Brasserie巴賽麗廳》

地址：10491台北市中山區民權東路二段41號

電話：02-2597-1234