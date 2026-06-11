花蓮賞鯨首選！多羅滿賞鯨深度攜手黑潮海洋文教基金會，兼具文學的專業賞鯨體驗。

花蓮賞鯨首推「多羅滿賞鯨」！以95%超高目擊率傲視全台，並配備舒適冷氣船艙，更不定期邀請廖鴻基、金磊等大師登船導覽，打造兼具文學與美學的獨家生態航程。

每逢賞鯨季節，不論是在地人或資深旅人皆一致首推「多羅滿賞鯨」。作為花蓮賞鯨領航者，「多羅滿賞鯨」以超過95%的鯨豚目擊率傲視全台。航行在太平洋湛藍的海面上，旅人不僅能目睹成群結隊、靈巧跳躍翻滾的飛旋海豚，更有機會驚喜巧遇體型震撼的抹香鯨、大翅鯨或偽虎鯨。來到多羅滿，就是親眼見證海洋奇蹟的保證，也讓它始終穩坐全台賞鯨體驗的指標性寶座。



▲啟航前，由黑潮海洋文教基金會志工為旅人進行專業的行前注意事項解說。（攝影：楊婷雅）

▲花蓮賞鯨行程的領航者，深獲國內外旅人推薦的「多羅滿賞鯨」。（攝影：楊婷雅）

黑潮志工全程領航，帶來深度海洋冒險

在軟硬體服務上，「多羅滿賞鯨」體貼不耐夏日高溫的旅人，部分航班皆配備舒適的冷氣船艙，讓旅人能在炎炎夏日中也能輕鬆捕捉海豚躍出海面的珍貴瞬間。值得一提的是，「多羅滿賞鯨」之所以備受推崇，更在於其賦予航程深刻的知性與生態意義，與「黑潮海洋文教基金會」深度合作，讓出海不只是走馬看花的觀光行程。每趟航程皆有專業的黑潮志工全程陪同，用生動的故事帶領旅客認識豐富的黑潮生態。而且「多羅滿賞鯨」還會不定期邀請知名海洋文學作家廖鴻基老師，或是「台灣首位鯨豚攝影師」金磊老師親自登船導覽，兼具文學與美學的賞鯨陣容，唯有「多羅滿賞鯨」限定體驗。





「多羅滿賞鯨」資訊

營業時間：07:00～21:30

地址：花蓮縣花蓮市民孝里華東路15號

電話： 03 833 3821

官網：多羅滿賞鯨

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