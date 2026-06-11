花蓮賞鯨首選！多羅滿賞鯨深度攜手黑潮海洋文教基金會，兼具文學的專業賞鯨體驗。

花蓮賞鯨首推「多羅滿賞鯨」！以95%超高目擊率傲視全台，並配備舒適冷氣船艙，更不定期邀請廖鴻基、金磊等大師登船導覽，打造兼具文學與美學的獨家生態航程。
每逢賞鯨季節，不論是在地人或資深旅人皆一致首推「多羅滿賞鯨」。作為花蓮賞鯨領航者，「多羅滿賞鯨」以超過95%的鯨豚目擊率傲視全台。航行在太平洋湛藍的海面上，旅人不僅能目睹成群結隊、靈巧跳躍翻滾的飛旋海豚，更有機會驚喜巧遇體型震撼的抹香鯨、大翅鯨或偽虎鯨。來到多羅滿，就是親眼見證海洋奇蹟的保證，也讓它始終穩坐全台賞鯨體驗的指標性寶座。
黑潮志工全程領航，帶來深度海洋冒險
在軟硬體服務上，「多羅滿賞鯨」體貼不耐夏日高溫的旅人，部分航班皆配備舒適的冷氣船艙，讓旅人能在炎炎夏日中也能輕鬆捕捉海豚躍出海面的珍貴瞬間。值得一提的是，「多羅滿賞鯨」之所以備受推崇，更在於其賦予航程深刻的知性與生態意義，與「黑潮海洋文教基金會」深度合作，讓出海不只是走馬看花的觀光行程。每趟航程皆有專業的黑潮志工全程陪同，用生動的故事帶領旅客認識豐富的黑潮生態。而且「多羅滿賞鯨」還會不定期邀請知名海洋文學作家廖鴻基老師，或是「台灣首位鯨豚攝影師」金磊老師親自登船導覽，兼具文學與美學的賞鯨陣容，唯有「多羅滿賞鯨」限定體驗。
▲專業導覽志工即時告知鯨豚位置，協助旅客精準捕捉精彩畫面。（攝影：楊婷雅）
來到花蓮，不只是遠眺海洋，更要跟著「多羅滿賞鯨」一同融入大海。當鹹鹹的太平洋海風拂過臉龐，陽光灑在波光粼粼的海面上，遠方噴氣孔激起的水花與鯨豚翩若驚鴻的身影交織成最美的畫面，那份與大自然相遇的感動直擊心靈。今年假期不論是親子同遊、情侶約會或閨蜜旅行，搭乘「多羅滿賞鯨」多羅滿賞鯨，體驗全台最具質感的生態航程，為自己安排一場永生難忘的「鯨」喜吧！
親子旅遊首選！來多羅滿賞鯨預約一場鯨喜之旅
來到花蓮，不只是遠眺海洋，更要跟著「多羅滿賞鯨」一同融入大海。當鹹鹹的太平洋海風拂過臉龐，陽光灑在波光粼粼的海面上，遠方噴氣孔激起的水花與鯨豚翩若驚鴻的身影交織成最美的畫面，那份與大自然相遇的感動直擊心靈。今年假期不論是親子同遊、情侶約會或閨蜜旅行，搭乘「多羅滿賞鯨」多羅滿賞鯨，體驗全台最具質感的生態航程，為自己安排一場永生難忘的「鯨」喜吧！
「多羅滿賞鯨」資訊
營業時間：07:00～21:30
地址：花蓮縣花蓮市民孝里華東路15號
電話： 03 833 3821
官網：多羅滿賞鯨
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