哈根達斯奶昔送杯套！哈根達斯X動物方城市2聯名毛絨杯套 限量小卡免費送。

哈根達斯 X 動物方城市2聯名限定新品，買奶昔送尼克、茱蒂款毛絨杯套。還有冰淇淋火鍋、冰淇淋蛋糕，買就送限量互動小卡！

▲哈根達斯聯名動物方城市2，打造繽紛熱鬧冬日聚會。



▲尼克與茱蒂奶昔登場，搭配限量造型毛絨杯套只送不賣。

哈根達斯限定奶昔 購買即贈絨毛杯套

不只搶麥當勞奶昔，哈根達斯奶昔也要衝！這次頂級冰淇淋哈根達斯攜手迪士尼人氣動畫「動物方城市2」，呼應角色推出狐狸尼克、兔子茱蒂兩款角色奶昔，還送超可愛造型毛絨杯套，療癒指數爆表。此外，更有動物方城市主題冰淇淋火鍋與冰淇淋蛋糕超萌登場，粉絲買起來、拍起來。

哈根達斯以動物方城市雙主角尼克、茱蒂為靈感，推出兩款專屬冬季限定奶昔。其中，「尼克．可可酥享奶昔」以濃郁巧克力冰淇淋與可可塊餅乾交織，另一款「茱蒂．莓好探險奶昔」則選用草莓冰淇淋與覆盆子雪酪，打造清新明亮的風味。即日起，凡購買任一款奶昔，即可獲贈對應角色款毛絨杯套，尼克與茱蒂生動表情神還原，讓人兩款都想收藏。



▲尼克與茱蒂造型奶昔，購買即贈對應角色毛絨杯套。





哈根達斯冰淇淋火鍋 升級超萌萌爪冰

同時，哈根達斯冬天療癒「冰淇淋火鍋」這次也強勢回歸，並且升級推出《動物方城市2》造型冰淇淋火鍋，以電影場景與人氣角色為靈感，打造專屬圍邊紙場景。火鍋以絲滑溫熱的巧克力風味醬搭配多款冰淇淋球，再加上本次限定推出的「超萌萌爪冰」，增添視覺驚喜。此外，凡內用冰淇淋火鍋，即可加價100元任選兩份150元飲品。



▲冰淇淋火鍋限定超萌萌爪冰，內用可加價100元任選兩份飲品。

哈根達斯聯名 周邊互動小卡等你收藏

這次哈根達斯也針對聯名，全新推出「動物方城市冰淇淋蛋糕」，其中蛋糕以電影場景及尼克、茱蒂的好朋友們為靈感設計。配合電影上映，哈根達斯同步推出三款限量「動物方城市互動小卡」，凡購買冰淇淋火鍋或蛋糕，即可隨機獲得一張。此外，即日起至12/31，與捷運中山站「哈根達斯Ｘ動物方城市主題聖誕樹」合照，至哈根達斯南西或京站門市出示，即可享全品項9折優惠，吸引粉絲朝聖。



▲凡購買 哈根達斯Ｘ 動物方城市 冰淇淋火鍋或蛋糕，贈互動小卡。





哈根達斯 X 動物方城市2聯名奶昔

活動期間：2025/11/17起，限量贈完為止

活動內容：

買尼克．可可酥享奶昔，贈尼克款毛絨杯套。

買茱蒂．莓好探險奶昔，贈茱蒂款毛絨杯套。

哈根達斯X動物方城市主題冰淇淋火鍋

優惠活動：內用冰淇淋火鍋，內含限定超萌萌爪冰，並可加價100元任選兩份 150元飲品。

活動贈品：隨機獲得動物方城市互動小卡乙張（限量，贈完為止）

哈根達斯X動物方城市冰淇淋蛋糕

活動贈品：買就送隨機獲得動物方城市互動小卡兩張（限量，贈完為止）

哈根達斯打卡優惠活動

活動期間：即日起至 12/31

活動內容：與捷運中山站主題聖誕樹合照，至哈根達斯新光三越南西門市或京站門市出示合照，享動物方城市系列新品全品項9折優惠。



可愛聯名周邊小物必收藏

