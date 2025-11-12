日本全家 x 星之卡比合作登場！全新「卡比的超滿足嘉年華」11月11日開跑，7款限定美食與一番賞同步登場，黑白卡比玩偶超吸睛，粉絲必收。

日本全家便利商店宣布，自2025年11月11日起，全國約16,400間門市將展開與任天堂超人氣角色「星之卡比」合作的限定活動「卡比們的超滿足嘉年華」。活動同步推出7款卡比主題美食，與全新一番賞系列商品，從甜點、飲品到周邊收藏，最後賞還是黑白限定造型卡比，粉絲們全面掀起粉紅旋風。



▲日本全家 x 星之卡比！7款聯名美食、一番賞全新亮相，開賣日一次看。



日本全家 x 星之卡比登場！活動11/11開跑

本次活動以「吃得開心、玩得盡興」為主題，將星之卡比的可愛形象融入日常美食之中。日本全家推出多款限定餐點，每一樣都充滿療癒感與創意。「卡比的吸入生火腿壽司（240日圓）」醋飯上覆以生火腿與洋蔥美乃滋，重現卡比「吸入壽司」的模樣；而「卡比蓬鬆蛋星星捲（398日圓）」以星形起司裝飾的厚蛋三明治，靈感來自卡比的飛行星。



而「吃貨卡比蘋果蒸蛋糕（158日圓）」甜潤蘋果風味蒸蛋糕，底層鋪滿果丁，印有卡比笑臉烙印。「卡比氣泡蘋果果凍飲（318日圓）」清爽蘋果口味果凍飲，搖一搖就能喝出「泡泡樂趣」。「卡比造型和菓子（378日圓）」更是可愛，內餡分別為卡士達與焦糖，共16種表情組合，萌度滿分。另外還有「卡比蘑菇濃湯（216日圓）」、「卡比濃郁蕃茄雞湯泡麵（246日圓）」都讓粉絲為之瘋狂。



日本全家 x 星之卡比「卡比的超滿足嘉年華」強勢登場！

而卡比迷最期待的一番賞，也將於2025年11月15日起陸續開賣，每抽780日圓，主要獎項包含「開心卡比絨毛玩偶（24cm）」、「GREEN GREENS 旋律鬧鐘」、「卡比造型耳罩耳機」等，最後賞更是「開心卡比絨毛玩偶 黑白版（24cm）」實在是有夠可愛。日本全家與星之卡比的聯名活動可說是年底最強合作之一，若近期前往日本旅遊，別忘了到全家便利商店走一趟，把卡比的萌度與幸福感一併帶回家。



日本全家 x 星之卡比 卡比的超滿足嘉年華

活動時間：2025年11月11日起；一番賞11月15日起

販售品項：卡比的吸入生火腿壽司 售價240日圓、卡比蓬鬆蛋星星捲 售價398日圓、吃貨卡比蘋果蒸蛋糕 售價158日圓、卡比氣泡蘋果果凍飲 售價318日圓、卡比造型和菓子 售價378日圓、卡比蘑菇濃湯 售價216日圓、「卡比濃郁蕃茄雞湯泡麵 售價246日圓、一番賞 每抽780日圓

