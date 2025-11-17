麥當勞奶昔強勢回歸，12間 麥當勞 門市開賣清單帶你看！



麥當勞奶昔回來了！麥當勞粉絲近幾年看著經典品項一一回歸，每次都在敲碗「麥當勞奶昔什麼時候回歸」。這次麥當勞回應粉絲期待，宣布麥當勞奶昔將在11/19起於12間門市搶先開賣2種口味，並且還有「奶昔大哥」限定周邊小物，速食控終於等到，準時衝麥當勞和奶昔。



▲麥當勞經典奶昔回來了，11/19起於12間餐廳試賣。



▲麥當勞奶昔大哥毛毛包，紫色魅力即將席捲全台。





麥當勞奶昔試賣 香草草莓嘗鮮價69元

麥當勞粉絲敲碗多年的「麥當勞奶昔」這次終於強勢回歸，台灣麥當勞宣布自從11/19 昂起，將於12間指定麥當勞餐廳試賣奶昔，每杯69元，提供香草、草莓兩款口味，使用全球一致配方，讓粉絲們喝到回應中那杯麥當勞奶昔的經典風味。麥當勞奶昔在每日10:30-22:00時段限定供應，現點現做，並且限定每人每次限購4杯。



▲麥當勞奶昔嘗鮮價69元，11/19起12間餐廳限時試賣。





麥當勞未來規劃 更多餐廳加入試賣行列

「麥當勞奶昔」首波將於 12間 餐廳試賣，包括台北館前、中壢中央、台中中港四、高雄五福等指定門市。麥當勞這次試賣規劃將持續觀察粉絲們對於麥當勞奶昔的喜好，逐步增加試賣餐廳，目前規劃2026年將再有更多餐廳加入試賣行列，讓麥當勞奶昔鐵粉能喝到回憶中的味道、也讓沒喝過麥當勞奶昔的粉絲秒被圈粉。



▲麥當勞將持續觀察奶昔喜好，規劃2026年更多餐廳加入試賣。





麥當勞周邊 韓國同款毛毛包限量開賣

不只麥當勞奶昔回歸，這次麥當勞也引進韓國超人氣「奶昔大哥毛毛包」等多款奶昔大哥周邊小物，其中毛毛包完美還原「奶昔大哥」圓滾滾的可愛外型，毛絨絨的材質療癒粉絲的心，還可收納零錢、耳機等小物。從 11/19上午 10:30 起，只要點選套餐，即可以 149元 優惠價加購，也能用199元直購。同時，麥當勞也開賣的台灣限定「奶昔大哥購物袋」（59元），使用 100%回收塑料材質製成，讓可愛的奶昔大哥成為日常生活的好夥伴。



▲麥當勞奶昔大哥毛毛包，點套餐加購價149元。





麥當勞奶昔販售資訊

開賣日期： 11/19 上午 10:30起

供應期間： 每日上午 10:30至晚上 10:00

口味及售價： 香草、草莓兩種口味 嘗鮮價單點 69元/杯（原價 79元/杯） 套餐飲料可補差額換購

點餐方式及限制：

1、僅限於專屬櫃檯購買，自助點餐機、得來速、手機點餐與外送平台暫不開放。

2、採現點現做，每間餐廳每小時最大供應量約 90杯。

3、每人每筆消費限購 4杯（不限口味）。



首波販售門市清單（共 12間）：

台北館前、台北西湖、板橋重慶、中壢中央、竹北自強南、苗栗頭份、台中中港四、彰化金馬、嘉義民雄、台南大學、高雄五福、花蓮中正





奶昔大哥毛毛包販售資訊

販售時間：11/19 上午 10:30起，數量有限，售完為止。

販售通路：餐廳櫃檯、自助點餐機與得來速。

售價：單買 199元/個；套餐加購價 149元/個

限制：每人每筆消費限購 4個。

奶昔大哥購物袋販售資訊

販售時間：11/19 上午 10:30起，數量有限，售完為止。

販售通路：餐廳櫃檯、自助點餐機與得來速。

售價：單買 59元/個。

速食話題必吃 速食新品、速食優惠要吃

推薦閱讀：漢堡王新口味！蔬菜堡 芥末厚切豬排堡超欠吃，59元速食控朝聖去。

推薦閱讀：肯德基1+1=49元優惠！肯德基$49/$69超驚點，炸雞加蛋撻69元就有。

推薦閱讀：必勝客解職員工是這兩位！必勝客海鮮比薩 韓式泡菜燒肉比薩升級開賣。