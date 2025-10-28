等不到麥當勞奶昔！すき家冰霜奶昔先開賣，3大口味 限定門市先看。

等不到麥當勞奶昔回歸，就喝日本平價丼飯「SUKIYA すき家」冰霜奶昔！台灣すき家首次將日本人氣「冰霜奶昔系列」引進台灣門市，不只有經典口味，就連秋冬限定口味「烤地瓜冰霜奶昔」也同步登場，讓許多螞蟻人表示就算天氣變涼也要喝一杯。同時，也推出「極品精選咖啡」系列幫大家補充咖啡因。這兩款系列只在限定門市販售，想要喝的一定要趁機喝一杯。





台灣SUKIYA開賣日本冰霜奶昔！三種冰霜奶昔療癒系登場

這次同步登場的「冰霜奶昔系列」共有三種口味，包括滑順香濃的「牛奶冰霜奶昔」、酸甜柔和的「草莓冰霜奶昔」，以及季節限定「烤地瓜冰霜奶昔」。價格也十分親民，小杯45元、中杯55元，濃郁奶香在口中化開幸福感滿滿。其中，秋季限定「烤地瓜冰霜奶昔」加入綿密烤地瓜，一口就能感受濃濃秋意。想喝到日本同款風味，全台目前只有南京伊通店、三峽店、桃園龜山店、三民建工店限定，讓不少人敲碗趕快擴點。





暖心咖啡同步登場！限定店才能喝到

除了冰霜奶昔外，品牌也特別推出「極品精選咖啡」系列，包含「美式咖啡」與「咖啡歐蕾」兩種選擇，風味均衡、香氣濃郁，使用公平貿易咖啡豆製成，支持對環境友善的理念。適合在微涼季節配上一杯溫熱咖啡，搭餐或單喝都療癒滿分。目前僅限信義安和、南京伊通、三峽、桃園龜山與三民建工等店提供。



台灣SUKIYA 冰霜奶昔開賣

口味：牛奶冰霜奶昔、草莓冰霜奶昔、烤地瓜冰霜奶昔

售價：小杯$45元、中杯$55元



台灣SUKIYA 冰霜奶昔限定門市

南京伊通店、三峽店、桃園龜山店、三民建工店



台灣SUKIYA極品精選咖啡

品項：美式咖啡35元、咖啡歐蕾45元

限定門市：信義安和店、南京伊通店、三峽店、桃園龜山店、三民建工店





