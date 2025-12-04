HENRI CHARPENTIER登台！世界第一費南雪快閃新光三越A11、限量草莓口味獨家開賣。

日本56年甜點品牌「HENRI CHARPENTIER」正式登台，於新光三越A11帶來現烤世界第一費南雪與多款台灣限定禮盒，並推出滿額抽東京甜點之旅的驚喜活動。

在日本甜點界屹立超過半個世紀，對於許多資深甜點迷而言，「HENRI CHARPENTIER」不僅是一個品牌，更代表著一種對極致風味的堅持與奢華記憶。這個創立於1969年，源自日本兵庫縣蘆屋的法式甜點名門，在歷經56年的歲月洗禮後，終於在2024年的冬日首度正式登陸台灣。對於熱愛精緻洋菓子的饕客來說，這無疑是今年度最令人期待的甜蜜盛事。品牌選定台北信義區作為首站，於12月5日至12月25日進駐新光三越台北信義新天地A11，開設期間限定快閃店，不僅帶來連續8年榮獲金氏世界紀錄認證的銷售冠軍甜點，更將日本職人現場烘焙的迷人香氣，原汁原味地搬進了台北的街頭 。



▲HENRI CHARPENTIER 費南雪全系列—原味、京都・匠抹茶費南雪、巧克力風味費南雪、以及神戶二郎草莓費南雪

▲原味費南雪禮盒以優雅插畫包裝呈現品牌故事，是最具代表性的伴手禮。





傳承56年的職人堅持，造就HENRI CHARPENTIER的經典風味

回溯品牌的起源，HENRI CHARPENTIER最初僅是一間提供甜點的咖啡廳，但憑藉著對原料與工法的極度執著，如今已在日本擁有93家門市及9家海外直營店，甚至培育出曾獲「法國世界盃甜點大賽」冠軍的頂尖主廚團隊 。若要探究其為何能成為日系法式甜點的巔峰，便不能不提那份對食材近乎苛求的嚴選精神。為了呈現最完美的口感，品牌特選兩款香氣濃郁的加州杏仁，堅持以低溫完整豆粒進口，並規定在工廠研磨後的10分鐘內必須立即投入製作，這看似繁瑣的工序，卻是鎖住杏仁新鮮香氣的關鍵秘密 。而在奶油的選用上，更是採用北海道根室與釧路地區的生乳，遵循法國傳統的「前發酵製法」，過程中完全不添加任何香料，讓天然乳香與杏仁風味在烘焙過程中完美交織 。



▲「HENRI CHARPENTIER」的費南雪自1975年推出以來，即以濃郁杏仁奶香與入口即化的細緻口感成為品牌代表





創下世界第一費南雪銷售紀錄，現烤出爐的極致奢華

對於初次接觸HENRI CHARPENTIER的消費者而言，絕對不能錯過的便是其招牌作品「費南雪」。這款自1975年推出的經典之作，以高雅的杏仁奶油香氣與入口即化的鬆軟口感聞名於世 。根據調查顯示，這款費南雪曾創下年銷量高達3200萬顆的驚人數字，並連續8年奪下金氏世界紀錄「世界第一」的殊榮，奠定了其在甜點界無可撼動的傳奇地位 。為了讓台灣消費者能體驗到與日本同步的頂級美味，此次在新光三越A11的快閃店中，品牌特別將原裝模具空運來台，現場提供「現烤出爐」的費南雪 。當剛出爐的洋菓子散發出溫潤熱氣與濃郁奶油香時，那種即時享用的幸福感，正是品牌希望帶給台灣民眾的驚喜體驗。



▲「HENRI CHARPENTIER」的費南雪自1975年推出以來，即以濃郁杏仁奶香與入口即化的細緻口感成為品牌代表





嚴選京都抹茶與神戶草莓，打造台灣限定的法式甜點饗宴

除了最經典的原味費南雪之外，HENRI CHARPENTIER此次更展現了研發實力，帶來了多款融合頂級食材的限定口味。其中「京都・匠抹茶費南雪」展現了深厚的文化底蘊，嚴選產量居日本第一的京都和束町宇治抹茶，由最高位茶師與主廚共同研發，將高雅茶香融入西式糕點中 。針對喜愛濃郁口感的成熟味蕾，品牌推出了使用「非洲珍珠」烏干達可可豆製成的「巧克力風味費南雪」，以73％的高濃度可可展現大人的野性魅力 。而最令人驚豔的莫過於「神戶二郎草莓費南雪」，使用產量稀少、被譽為夢幻食材的神戶產「幻之二郎草莓」，由甜點師親手製成果泥，完整封存了草莓特有的馥郁香氣與酸甜層次，讓每一口都充滿奢華的季節感 。此外，品牌也貼心推出了口感柔滑綿密的一口大小「小費南雪」，搭配兵庫丹波產的細緻栗子餡，展現截然不同的味覺魅力 。



▲「京都‧匠抹茶費南雪」以京都宇治和束町的高品質抹茶製作，帶來绵密且富層次的茶韻





巨型扭蛋機驚喜加碼，全台巡迴感受新光三越快閃店魅力

為了慶祝首度登台，HENRI CHARPENTIER在快閃店現場特別設置了一台充滿童趣的「巨型扭蛋機」。凡是單筆消費滿1400元的顧客，即可獲得一次轉扭蛋的機會，獎項設計誠意十足，最大獎包含了「東京雙人旅行券」，讓幸運兒能親自前往銀座Maison體驗最道地的甜點之旅，且中獎率高達100％，讓每一位支持者都能帶回一份額外的喜悅 。此次的甜蜜旋風不僅止於台北，在新光三越台北信義新天地A11的活動結束後，品牌將隨即展開全台巡迴。預計於12月27日南下新光三越台南西門店，緊接著於明年1月16日造訪高雄左營店，並於2月12日抵達台中中港店 。這場跨越冬季到初春的甜點巡禮，勢必將為台灣的甜點愛好者帶來一場難忘的高雅法式體驗。



▲熱氣與香氣從爐面升起，現烤後的酥外軟內口感，讓消費者得以最貼近品牌發源地的方式，品嚐這款全球熱銷的日系法式甜點。









HENRI CHARPENTIER 台灣首度正式登台快閃活動

活動時間

台北站：2025年12月5日～2025年12月25日

台南站：2025年12月27日～2026年1月14日

高雄站：2026年1月16日～2026年2月10日

台中站：2026年2月12日～2026年3月1日

活動內容

・期間限定現烤費南雪販售（原裝模具、現場出爐）

・推出台灣限定費南雪伴手禮盒 ・消費滿NT$1,400元可參加巨型扭蛋

・最大獎為「東京雙人旅行券—銀座Maison甜點體驗之旅」

・獎項含HENRI CHARPENTIER迷你吊飾等驚喜商品

而在感受完這份香氣後，更多令人期待的活動與限定亮點也值得一併深入了解

推薦閱讀：海鮮控必訪宜蘭美食！里海咖啡主打現流海鮮，咖啡和甜點為輔，一定要預約。

推薦閱讀：板橋甜點私藏清單！窩里返咖啡巨大千層蛋糕，草莓季甜點聖誕節必衝。

推薦閱讀：抹茶控的太妃拿鐵！辻利抹茶太妃飲料、甜點新登場，只在台北有。