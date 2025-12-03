海鮮控必訪宜蘭美食！里海咖啡主打現流海鮮，咖啡和甜點為輔，一定要預約。

宜蘭礁溪人氣餐廳「里海咖啡」，以每日現流海鮮為主軸，推出烤魚、生魚片丼與海鮮定食，想享受海味與慢活氛圍的旅人必訪。

海鮮控一定要筆記的宜蘭美食！「里海咖啡」位於礁溪，雖然招牌掛著咖啡，然而真正吸引人潮、廣受好評的是店家每天依照漁港到貨情況所推出的鮮魚料理。「里海咖啡」以當令漁獲為核心，提供烤魚、生魚片丼與數款海鮮定食，使菜色能反映當天最鮮明的海味。對許多熱愛海鮮的饕客來說，到「里海咖啡」不只能享受愜意的宜蘭慢活氛圍，還能透過各式海鮮料理重新認識宜蘭沿海的風土特色。



▲「里海咖啡」以更寬敞的庭院空間重新出發，擁有綠意環境。（攝影：楊婷雅）

▲「里海咖啡」的強項為每天現流的鮮魚。（攝影：楊婷雅）

「里海咖啡」新址更寬敞，人氣依舊不減

自原址搬遷後，「里海咖啡」以更寬敞的庭院空間重新出發。新址提供綠意環境、舒適座位並且設有專屬停車塲，使餐廳的整體動線更流暢。儘管「里海咖啡」的座位數增加，但熱門程度不減，即便平日也常座無虛席，因此建議提早預訂；若未提前安排，「里海咖啡」仍預留部分座位給現場客人。臨時造訪者在營業前約半小時抵達並掃描門口 QR code 登記候位，仍有機會在第一批入座時品嘗到當日最新鮮的海味。



▲「里海咖啡」平日也常座無虛席。（攝影：楊婷雅）

「里海咖啡」強打現流海味，想喝咖啡也歡迎

「里海咖啡」主打菜色涵蓋鹽烤魚、生魚片、海鮮鍋與各式海鮮定食，魚貨皆為當天現流、限量配送，讓菜單始終維持高度的新鮮度與即時性。定食所附的湯品、米飯與小菜均以簡潔手法呈現，卻能襯托出海鮮本身的風味。鹽烤魚外層焦香、肉質保留水分，是許多饕客最推薦的料理；「里海咖啡」也提供咖啡與甜點，讓想單純找間咖啡館休息的旅人也能在此好好放鬆。



▲鹽烤鮮魚定食為「里海咖啡」主打料理之一。（攝影：楊婷雅）

超人氣礁溪海鮮餐廳「里海咖啡」

「里海咖啡」之所以能在眾多宜蘭美食餐廳中脫穎而出，正因店家以「新鮮海味」為核心，將漁港、土地與日常餐飲巧妙串起。無論是到礁溪旅遊、尋找能放慢步調的用餐環境，或是在前往花東的路上、將宜蘭礁溪作為中繼站稍作停留，都可以把「里海咖啡」列入行程。這裡以新鮮海味為主軸、咖啡與甜點為輔，是個能輕鬆用餐、順便感受在地風味的絕佳選擇。



▲生魚片定食為「里海咖啡」人氣料理之一。（攝影：楊婷雅）

▲「里海咖啡」也有提供咖啡與甜點。（攝影：楊婷雅）





「里海咖啡」店家資訊

營業時間：11:30～16:00、17:30～20:30（週三公休）

地址：宜蘭縣礁溪鄉玉龍路二段406號

電話：03 987 1213

