宜蘭礁溪美食推薦！「龍潭湖花生捲冰淇淋」一卷只要50元，週末限定販售。現刨花生粉、古早味冰淇淋加上香菜與潤餅皮完美融合，遊龍潭湖別錯過。

想吃最道地的宜蘭風味？「龍潭湖花生捲冰淇淋」可說是礁溪在地人與旅客間的隱藏版甜點傳奇。他們家雖然限定週末假日才有營業，不過卻以花生捲冰淇淋單一個品項，在網路上打出名號。這款甜而不膩的古早味冰品不僅用料實在、份量驚人，一份只要50元，更結合了龍潭湖的湖光山色，成為宜蘭週末限定的必訪美食景點。



▲宜蘭礁溪美食推薦！龍潭湖花生捲冰淇淋 超大卷只要50、一週只賣兩天，花生粉、香菜通通加爆。





宜蘭礁溪必吃「龍潭湖花生捲冰淇淋」人氣爆棚！

這間人氣攤車就位於「龍潭湖風景區」環湖道路旁，風景優美、空氣清新。許多遊客在環湖散步或租車漫遊時，都會停下腳步買上一份冰涼花生捲。需特別注意的是，店家僅於週六與週日營業，營業時間約為上午10:30至下午5:00。平日不開放，因此想吃的旅客務必把握週末時段，錯過就得等下一週。



超高CP值！宜蘭礁溪必吃「龍潭湖花生捲冰淇淋」料多味濃的古早味冰品

「龍潭湖花生捲冰淇淋」最吸引人的地方，就是那份「超誠意」的份量。一份50元的花生捲冰淇淋，份量卻比一般夜市還豪邁，完全對得起「料多實在」四個字。老闆以傳統刨刀現刨花生糖，香氣濃郁、口感細緻，甜度剛好不膩口。再加上三大球的古早味冰淇淋，在地經典香菜搭配，最後用薄而Q的潤餅皮完整包覆內餡，每一口都能同時吃到冰淇淋、花生粉與香菜的完美融合。



龍潭湖限定甜點！宜蘭礁溪必吃「龍潭湖花生捲冰淇淋」

「龍潭湖花生捲冰淇淋」不只是小吃，更是宜蘭在地文化的縮影。它將古早味花生冰品結合自然美景，成為旅人心中最有溫度的甜點記憶。下次前往礁溪旅遊，不妨在週末繞進龍潭湖邊，買上一份料多實在的花生捲冰淇淋，體驗最道地的宜蘭味。



宜蘭礁溪美食推薦 龍潭湖花生捲冰淇淋

地址：宜蘭縣礁溪鄉環湖道路6號

營業時間：10:30–17:00

