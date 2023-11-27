超級銅板價50元吃爆屏東市美食！在什麼都漲只有薪水沒有漲價的世代下，小資族就很需要這一篇「50元屏東市美食推薦清單」。每到年底，屏東市的屏東公園便換上絕美聖誕燈飾吸引旅客南下打卡，然而除了拍美照之外，吃哪一家屏東在地小吃則是讓觀光客煩惱，窩客島特別整理9間50元就開吃的屏東市銅板小吃，從超大份量拌麵、到碗公大古早冰和芝麻沙鮮奶天花板，通通都50元有找，是小資旅遊必收藏的清單。







屏東平價小吃：鐵路阿婆麵館

部落客 李太陽日嚐 造訪 鐵路阿婆麵館 說：

大碗真的很大碗!!吃不飽是不可能的事，一個50元銅板就能KO一餐。麵條有細麵跟寬麵，細麵Q彈不會糊糊的，寬麵比較有嚼感，乾麵還附清湯哦！有夠划算 。<全文介紹>



#鐵路阿婆麵館

地址：屏東縣屏東市安心四橫巷69號

電話：08-7215-890







屏東平價小吃：上讚肉圓

部落客 筑筑の吃喝玩樂記 造訪 上讚肉圓 說：

上讚肉圓主要比較類似彰化肉圓那種大顆的炸肉圓，醬料部分使用到店家自製醬料搭配甜辣醬，內餡包紅糟肉~而且主要是瘦肉部分偏多。<全文介紹>



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#上讚肉圓

地址：屏東縣屏東市民族路22號

電話：08-7327-247





屏東平價小吃：大埔大腸香腸

部落客 進食的巨鼠 造訪 大埔大腸香腸 說：

自製的糯米腸，你吃那個皮就知道！外皮QQ彈彈的~ 裡面糯米軟實，土豆放的滿多的~自製香腸吃起來香甜 紮實~ 肥瘦掌握得很好！搭配香噴噴的迷人炭烤香氣，有喜歡！<全文介紹>



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#大埔大腸香腸

地址：屏東縣屏東市大埔里信義路柳州街口

電話：08-7653-269







屏東平價小吃：歸來肉圓老店

部落客 雞蛋糕生活美學專題報告 造訪 歸來肉圓老店 說：

肉圓內的肉雖然帶有軟骨，但醃製得非常入味，肉也很瘦，我覺得最強的是他們的醬汁，鹹中帶甜恰到好處，這間在我心目中已成為屏東第一名了！<全文介紹>



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#歸來肉圓老店

地址：屏東縣屏東市歸仁路162號

電話：08-7215-852







屏東平價小吃：朱媽媽冰店

部落客 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活 造訪 朱媽媽冰店 說：

超過20年的銅板冰品專賣店，內用都可以免費加冰、免費加糖水。銅板50元的綜合冰，配料能自選，粉粿也是店家自製，很大塊口感好軟Q。<全文介紹>



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#朱媽媽冰店

地址：屏東縣屏東市林森路72號

電話：08-7667-911







屏東平價小吃：何涼涼 beans

部落客 冠婷｜生活趣 造訪 何涼涼 beans 說：

芝麻沙鮮奶天花板是必點，古法熬煮黑芝麻，打製成芝麻沙，與濃醇香鮮奶的完美比例，每一口都可以喝到相當濃郁的黑芝麻特有的堅果香氣，芝麻控很愛！<全文介紹>



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#何涼涼 beans

地址：屏東縣屏東市光復路9-7號

電話：09-1607-6653







屏東平價小吃：正老李台北泡泡冰

部落客 貝菈小食光 造訪 正老李台北泡泡冰 說：

超過60年的歷史了，店家位在屏東的民族市場巷內。杏仁牛奶有點清甜➕上爽脆杏仁角的顆粒感，是我每次來正老李泡泡冰必點之一。花生牛奶口感稍微偏甜一點，不過花生味滿濃郁的。<全文介紹>



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#正老李台北泡泡冰

地址：屏東縣屏東市民權路27號

電話：08-732-8889







屏東平價小吃：御加香烘焙

部落客 凱南Kenan 造訪 御加香烘焙 說：

經典鮮奶泡芙裡面是師傅自製的卡士達內餡，有種古早味，迷人的卡士達香氣讓人聞到就充滿幸福感，奶味也恰到好處。<全文介紹>



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#御加香烘焙

地址：屏東縣屏東市民貴三街5號

電話：08-7220-003







屏東平價小吃：檜木屋豆花

部落客 筑筑の吃喝玩樂記 造訪 檜木屋豆花 說：

意外地找到一間隱藏版銅板美食~檜木屋豆花他們的珍珠豆花有滿滿的珍珠卻只要35元！傳統豆花的綿密豆花口感。<全文介紹>



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#檜木屋豆花

地址：屏東縣屏東市民族路34號

電話：09-3359-6735



