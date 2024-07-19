藏在夜市尾50年老字號萬粒肉圓！不管白天或晚上生意都很好！在地人白天都騎車進來買，晚上是遊客指定必吃，萬粒肉圓一顆35元、貢丸湯一碗30元，這樣點一套也才65元，以目前新北夜市來講很划算，比我在桃園夜市吃的還便宜，貢丸湯可以續湯，自助區蒜泥、香菜隨你拿～

萬粒肉圓 在哪？

萬粒肉圓藏在三重三和夜市！地址是新北三重區長壽街22號，白天是市場入口、晚上是夜市尾端很好找，開車、搭乘捷運來方便，近有多間收費停車場，離正義停車場步行約4分鐘，捷運三重國小站下步行約3分鐘～

地址：新北市三重區長壽街22號1樓

聯絡電話：02-29780800

營業時間：11:00~21:00

萬粒肉圓在中央北路與長壽路口附近！每次來生意都不錯～

萬粒肉圓創立於1974年！肉圓一賣就是50年也算在地老店，這幾年已經轉二代老闆接手，加入新元素重新裝潢更舒適！

萬粒肉圓 菜單

萬粒肉圓菜單很簡單！就只有肉圓、貢丸湯兩種品項，一顆肉圓加碗貢丸湯才65元，現場如果吃不夠，還能買冷凍貢丸回家自己煮～

肉圓35元

貢丸湯30元

貢丸一斤350元

以傳統早市夜市攤來講！萬粒肉圓工作檯真的挺乾淨～

肉圓遵循第一代傳統作法！泡在100%低溫純豬油，低溫油浸可以讓肉圓一直保持Q彈度～

白胖胖的肉圓好療癒～

生意真的很好！即使非假日員工雙手也沒停過～

肉圓醬第一層是傳統米醬！接著再來點特製醬油膏，喜歡吃辣就加點辣醬～

外帶需要在外面排隊！內用可直接進去找位置～

貢丸都是現煮要稍等一下！特別選用新竹老字號貢丸，闆娘說煮七分鐘最剛好～

超大招財貓！內用有冷氣！

50年老店二代接手後重新裝修！內用區相當乾淨、明亮，牆面還有隻超大Q版招財貓在招手，裡面有冷氣與風扇，不用怕吃到滿頭汗～

餐具整齊擺掛在牆邊！桌面看起來更簡潔乾淨～

蒜泥、香菜自由區！

自助區有蒜泥、香菜與辣醬隨你加！蒜泥都是當日現磨，還能體驗香菜自由，翠綠新鮮香菜夾到滿，肉圓、貢丸湯都很適合放香菜～

兩人點了兩顆肉圓、一碗貢丸湯！內用改成陶瓷碗裝，肉圓也可以有質感，隨性拍照就好看～

肉圓

從小我就特別愛吃肉圓與蚵仔煎！看到老字號三個字都會進去吃！

剛送上來的肉圓碗還很燙口，半透明肉圓淋上米醬與特製醬油膏，肉圓皮看起來更好吃，用叉子一插就知道皮有多Q彈～

相隔三年再來吃！肉圓皮好像更Q彈了！咀嚼起來好滑口，會在嘴巴裡滑來滑去，帶點嚼勁好吃～

肉圓皮沾上微甜米醬！搭配特製醬油膏，挺清爽不油膩，夏天吃也可以，肚子餓吃兩顆不是問題～

這的內餡是有口感的大肉塊！醃製過的豬肉餡，加入筍塊增添脆度，傳統肉圓就是耐吃，怎麼吃都不會膩～

萬粒肉圓口感很好，肉圓皮不會過厚！吃完底部醬汁不浪費，可以和店家裝湯喝！這是在地熟客才知道的小秘密～

香菜肉圓加到爽！

第一顆先吃原味肉圓！第二顆下手重一點！大匙蒜泥辣醬、大把香菜給它加下去，一靠近就聞到濃郁蒜泥，重口味就是要這樣吃，享受一下蒜泥尬香菜的自由感～

第一顆肉圓肉餡挺Ｑ！第二顆肉圓餡口感較扎實，可以和店家要點湯，肉圓泡湯又是另一番風味～

這顆肉圓真沒和你裝蒜！超級蒜！

沒有嗆辣蒜頭味，只有單純生蒜香，Q彈肉圓皮加香菜一起吃，先是香菜味接著有一股濃蒜撲鼻而來，再加點辣辣醬更對味～

貢丸湯

貢丸湯大街小巷到處可見！有的很普通，有的喝過就很有記憶點，這碗喝完讓人會想續喝，不單單只是用大骨去熬，尾韻還有一股甜味，一問才知道湯底是用大骨加上玉米梗去熬，這貢丸湯好喝～還能續喝喔～

撒點白胡椒更香！可調整貢丸湯味道，再來點香菜更是經典～

新竹老字號貢丸口感好彈牙，！濃郁肉香結合香菇香氣，重點是我還吃到肉汁！這貢丸深得郭先生喜歡～

離開時瞄了一眼水槽！才下午五點夜市都還沒開始熱鬧，水槽已經累積一堆碗盤，就知道生意有多好～

新竹老字號香菇貢丸挺好吃！一斤350元可煮好幾次貢丸湯或加到火鍋，放冷凍庫可保存好幾個月，闆娘說煮七分鐘最剛好喔～

萬粒肉圓不誇張越晚越多人！每次來三和夜市都看到在排隊，門口前方這攤釣蝦生意很好，幾乎每晚都擠滿一圈小朋友，釣到蝦老闆會幫忙碳烤，吃飽可以來玩一下，小朋友都玩的很開心～

三重夜市真的很不錯！總長約350公尺！吃飽喝足還能到中央市場2樓，親子遊樂場吹冷氣玩一下～

＊萬粒肉圓是三和夜市必吃美食！以目前夜市物價來講，CP值真的滿高，肉圓搭配貢丸湯一套才65元，自助區還有香菜與蒜泥隨你加，這次再訪肉圓皮好Ｑ彈、貢丸湯好喝，逛夜市吃肉圓還有冷氣吹，這間排隊合理～

※艾瑪分享真實感受，可能因個人口味或店家變動改變，有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。（內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理）

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