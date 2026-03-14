台中海洋館兒童連假限時優惠！捐出二手繪本換門票，讓愛心暢遊海洋。

隨著親子旅遊市場轉向深度教育體驗，2026年的兒童節不再僅僅是單純的娛樂，更強調社會參與的價值 。資深編輯李維唐表示，台中海洋館此次將公益捐贈與場館門票優惠結合，成功讓「分享」成為連假旅遊的核心 。這類將生命教育融入育樂的模式，不僅提升了品牌的高度，更賦予家庭旅遊更深層的生命意義與教育厚度 。

隨著4月兒童節即將到來，許多家長開始規劃如何帶孩子度過一個既充實又具教育意義的假期。位於中台灣的台中海洋館，今年特別選在4月3日至4月6日的兒童連假期間，發起「圖書募集。捐書免費暢遊台中海洋館」公益活動。這項計畫不僅是為了慶祝佳節，更希望結合生命教育，鼓勵孩子透過分享家中的優質書籍，體會助人的快樂，並在湛藍的海洋世界中收穫豐富的自然知識 。



▲一家人在巨大的黑潮大洋池前駐足，感受海洋生物的生命力，深化對海洋保育的認同。圖／台中海洋館提供；窩客島整理

2026兒童節優惠。捐贈指定書籍換取孩童免費入場券

台中海洋館指出，今年活動的核心精神在於「分享」。為了讓書籍的生命力能持續流動，館方誠摯邀請全台家庭共同參與 。家長僅需於活動期間在官網預訂「圖書募集」限定專案商品，並於入館當天由孩童現場捐贈2本符合規範的書籍，即可獲得一張6歲至12歲孩童的免費入場招待券。需特別注意的是，此優惠須有一位大人陪同購票入館，讓親子能共同在海洋奇觀中留下溫暖的成長回憶 。

嚴選高品質閱讀資源。落實海洋教育與環保精神

為確保捐贈資源能發揮實質的教育意義，台中海洋館對募集書籍的類別與時效設有具體規範 。館方表示，收受的親子教育類書籍需為5年內出版，而深受孩子喜愛的兒童繪本與海洋保育類書籍則需為10年內出版 。透過精挑細選的圖書資源，不僅能確保受贈單位獲得高品質的知識內容，也讓這份來自社會大眾的愛心更具品質與力量，同時深化大眾對海洋保育與永續學習的參與意識 。



▲透過實際的捐書行動，讓孩子在兒童節學會分享知識的快樂，並換取免費入館的珍貴回憶。圖／台中海洋館提供；窩客島整理

延續世界閱讀日。公益轉贈計畫讓愛心不間斷

這場關於知識與愛的旅程並不會隨著連假結束。海洋館預計於4月23日「世界閱讀日」前後，由營運團隊安排將募得的所有書籍進行公益轉贈 。屆時館內也計畫結合深受親子客群喜愛的「說故事活動」，透過生動有趣的互動方式，提升小朋友對閱讀的興趣 。這場從海洋館延伸至圖書館的公益旅程，讓2026年的兒童節不再只是單純的遊玩，而是一次深刻的生命教育體悟 。

讓愛「童」行。圖書募集。捐書免費暢遊台中海洋館

活動時間：2026年4月3日至4月6日

活動內容：

限定專案：需事先於官網預訂「圖書募集」限定專案商品 。

捐書優惠：由孩童現場捐贈符合規範之指定書籍2本，即可換取6歲至12歲孩童免費入場招待券1張 。

陪同規範：每位獲得免費優惠之孩童，須由一位大人陪同購票入館 。

書籍規範：親子教育類須為5年內出版，兒童繪本與海洋保育類須為10年內出版 。

台中海洋館

地址(官網)：https://tcaqua.com.tw/