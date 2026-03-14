反香菜控抗議！全台最大「香菜市集」120家齊聚，連大苑子也推香菜芭樂飲。

全台最大香菜市集插旗彰化！集結120家品牌推出香菜芭樂飲與提拉米蘇，快來挑戰香菜修羅場，度過最綠色療癒的週末。編輯 鄭雅之表示：香菜控表示隔著螢幕都聞到香菜味了！

最愛刷存在感的配角「香菜」這次要當主角！今年春天最受矚目的「香菜市集」本週末將在彰化員林園林園震撼登場。集結了超過120間餐飲與設計職人品牌，準備把彰化變成大型綠色香菜派對現場。不管你是「加爆派」還是「退散派」，這裡都有專屬你的驚喜。這場結合美食、文創與療癒野餐的盛會，就是要挑戰全台香民的味覺極限，快揪親朋好友一起來這座城市舞台體驗最有個性的香菜生活。



▲員林園林園週末市集熱鬧登場，文青必訪香菜主題活動。

▲必嚐創意美食九蝦行香菜蝦丸堡，彰化限定手搖飲與輕食組合。





大苑子也參戰！百款限定料理讓香菜變靈魂

這次活動最吸睛的就是把香菜玩出新高度，現場超過120間攤位推出各種限定美食。知名手搖大苑子也驚喜現身，推出香菜芭樂飲，用清爽水果香氣完美融合草本氣息。咖啡迷則不能錯過香菜美式與芫荽拿鐵，甜點控還有香菜提拉米蘇、香菜軟餅乾可以挑戰。想吃飽的朋友，現場還有香菜章魚燒、香菜蝦丸堡，各家主廚發揮創意，讓香菜在台式小吃與異國料理間華麗轉身，絕對顛覆你對傳統香菜料理的刻板印象。



▲精緻香菜布丁與法式甜點，網美必拍的高顏值香菜午茶。





香菜修羅場開戰！你是加爆派還是退散派

除了吃吃喝喝，現場還規劃了話題性十足的互動區，讓支持與反對香菜的兩大陣營公開對決。特別設計「香菜修羅場」概念，民眾只要消費滿額就能參加徽章扭蛋活動，隨機抽中「香菜加爆派」或「香菜先不要」的限定徽章，直接把立場戴在身上。此外，每日指定時段還會發送限量香菜御守，讓香民們完成神聖的入香儀式。只要追蹤官方社群還能領取限定明信片，把這份充滿話題的綠色回憶寄給不敢吃香菜的好友，真的超有趣。



▲現場現做香菜芋泥雞蛋糕，花生粉加好加滿的療癒系散步甜點。





從餐桌美學延伸到生活質感的綠色創作

香菜不只能吃，還能變得很時尚。現場有50家設計職人品牌，將香菜圖樣轉化為文創小物。像是精緻的純銀香菜耳環、絹印帆布袋，甚至是味道清爽的芫荽香水與手工皂，讓香菜香氣走入居家生活。最特別的是來自日本東京的古著品牌也跨海參與，帶來充滿綠意元素的復古服飾。這些創意讓香菜不再只是碗裡的配料，而是一種大膽展現自我的生活態度。大家不妨帶著野餐墊來到員林園，一邊品嚐創意美食，一邊在草地上享受愜意的午後時光。



▲現場有50家設計職人品牌，將香菜圖樣轉化為文創小物。

▲香菜吉拿棒與日式栗子燒，創意甜點顛覆味蕾想像。

2026 香菜市集 活動資訊

活動日期： 2026年03月14日至03月15日

活動時間： 13：00 - 18：00

活動地點： 彰化員林園林園（彰化縣員林市員林大道四段369號）

限定優惠：

現場消費滿額即可參加扭蛋，獲得「香菜加爆派」或「香菜退散派」限量徽章。

每日指定時段服務台限量發送「香菜御守」。

現場追蹤官方社群帳號，即可免費兌換「香菜市集限定明信片」乙張。







2026彰化香菜市集 亮點

全台規模最大香菜盛宴

集結超過120間餐飲與設計品牌齊聚彰化員林，規模堪稱史上之最。從台式小吃、異國料理到甜點咖啡，各種想得到的食物通通都能配香菜。

集結超過120間餐飲與設計品牌齊聚彰化員林，規模堪稱史上之最。從台式小吃、異國料理到甜點咖啡，各種想得到的食物通通都能配香菜。 挑戰味蕾的跨界創意美食

除了大苑子限定的「香菜芭樂飲」，現場還有香菜美式咖啡、香菜提拉米蘇、香菜章魚燒及香菜蝦丸堡等奇葩料理，絕對是香菜控的夢幻天堂。

除了大苑子限定的「香菜芭樂飲」，現場還有香菜美式咖啡、香菜提拉米蘇、香菜章魚燒及香菜蝦丸堡等奇葩料理，絕對是香菜控的夢幻天堂。 沉浸式香菜修羅場對決

現場大玩「加爆派」與「退散派」的陣營對抗。透過消費滿額扭蛋領取立場徽章，還有定時發送的香菜御守，讓網路話題轉化為有趣的實體互動體驗。

現場大玩「加爆派」與「退散派」的陣營對抗。透過消費滿額扭蛋領取立場徽章，還有定時發送的香菜御守，讓網路話題轉化為有趣的實體互動體驗。 質感爆棚的香菜文創選物

超過50家職人品牌參與，將香菜化作純銀飾品、香氛香水、手工皂與絹印帆布袋。連日本東京的古著品牌也快閃參展，讓香菜徹底走進潮流生活。

超過50家職人品牌參與，將香菜化作純銀飾品、香氛香水、手工皂與絹印帆布袋。連日本東京的古著品牌也快閃參展，讓香菜徹底走進潮流生活。 產地直送的綠色野餐派對

特別選在香菜故鄉彰化舉辦，結合員林園林園的大片綠地，鼓勵民眾帶上野餐墊在草地上品嚐美食，享受充滿綠色香氣與土地連結的週末午後。





彰化順遊玩！

推薦閱讀：美拍森林系景點推薦！彰化植感一日遊，走進落羽松玻璃屋與藤蔓老宅。

推薦閱讀：5間彰化咖啡廳推薦！文青風、百年老宅、複合式咖啡廳全都有，每間都值得咖啡迷造訪。

推薦閱讀：彰化鹿港小鎮之旅！吃鹿港老街美食、民俗文物館洋樓拍美照，再到老屋咖啡廳放空。





2026彰化香菜市集更多照片

▲彰化打卡新地標，香菜市集旗幟飄揚吸引大批美食愛好者。

▲爆量香菜章魚燒與脆皮雞蛋糕，層次感十足的在地街頭小吃。

▲清爽鮮蝦春捲配加爆香菜，夏天最開胃的泰式風味創意料理。



