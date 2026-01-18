本篇精選5大森林系景點，到訪彰化就能在綠意間獲得滿滿療癒，一日遊立刻安排！

說起彰化特色，可不是只有肉圓與小吃！作為全台最大的花卉產地，彰化亦被譽為「花卉之鄉」，絕對是賞花田、買植栽的最佳去處！本篇跳脫對彰化的傳統印象，穿梭永靖、田尾與員林，走入禪意日式庭園、夢幻落羽松玻璃屋，以及隱身巷弄的植栽咖啡廳，跟著這條路線逃逸繁忙日常，在森林與花植的綠意間，拍下質感美照，讓身心來場光合作用。

▲從歐式森林的絕美光影，到日式庭園的靜謐綠意，彰化之旅一次蒐集截然不同的「植感」美學。（部落客：魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行、靜怡＆大顆呆）

▲下午茶、晚餐時刻也被綠意包圍！從戶外一路拍到室內，花植之旅全程不間斷。（部落客：肉依小姐吃什麼、雞蛋糕生活美學專題報告）

漫步成美文化園，朝聖「台版兼六園」

旅程起點，從永靖這座精緻的百年庭園開始再適合不過！被譽為「台版兼六園」的成美文化園，除雅緻古宅之外，身價不凡的百年名樹亦讓人不禁讚嘆，園區內的黑松與羅漢松經職人修剪錯落有致，搭配隨著季節幻化色調的落羽松及盛開的百日紅，將古典的成美公堂點綴得生機盎然，每個角落都充滿禪意。





成美文化園

地址：彰化縣永靖鄉中山路二段60號

電話：04-8221166

更多介紹可見「魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行」文章：紫薇花季，浪漫一夏❤️愛情樹、百日紅盛開了！賞景、餐飲與休閒：成美文化園（季節限定）



▲在「成美文化園」可以感受彰化最頂級的園藝美學，漫步在修剪精緻的松柏與湖畔步道，每口呼吸都相當治癒。（部落客：魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行）

走訪菁芳園，獨享落羽松玻璃屋午餐

逛完園林，若覺得落羽松還看得不盡興，不妨轉換陣地，到訪被落羽松包圍的夢幻玻璃屋！菁芳園最迷人的時刻，便是陽光穿透玻璃屋，灑落在室內垂吊的蕨類植物與窗外的生態池，構成絕美光影。在這裡享用午餐，彷彿置身大自然野餐，隨著季節更迭，窗外翠綠、變色的落羽松，都是最美的獨特風景。





菁芳園

地址：彰化縣田尾鄉張厝巷73號之1

電話：0912-243535

更多介紹可見「靜怡＆大顆呆」文章：彰化旅遊景點 ▶ 菁芳園 Tenway Garden ▶ 唯美落羽松秘境、浪漫湖畔玻璃屋 田尾最美花園餐廳!



▲走進菁芳園，就像在大型溫室裡野餐！窗外是隨著季節變換色彩的落羽松，室內則是精心佈置的綠意空間，用餐過程舒心又放鬆！（部落客：靜怡＆大顆呆）

騎行田尾公路花園，尋覓仙人掌植栽

午後時光，最適合租一台腳踏車，慢遊全台最大的花卉聚落！田尾公路花園聚集無數園藝店，從比人還高的巨型仙人掌，到精緻療癒的桌上型多肉植物一應俱全，不僅可以漫步走逛，更可以精心挑選一盆喜愛的綠色植栽帶回家相伴。





田尾公路花園

地址：彰化縣田尾鄉民族路一段156號

電話：04-8832626

更多介紹可見「小企鵝生活趣」文章：田尾公路花園這樣玩！一日遊必拍景點美食，騎協力車玩遍公路花園。



▲漫步在公路花園無止盡的溫室花架間，被成千上萬盆多肉植物包圍，不妨挑一盆喜歡的花植，為自己的辦公桌增添綠意。（部落客：小企鵝生活趣）

走入有片森林，被綠意包圍的甜點時光

逛累花園，記得窩進隱身巷弄的咖啡廳稍作休息！有片森林「植一座咖啡館」名副其實，其空間被大量觀葉植物包圍，點一份手作甜點配上香醇咖啡，坐在窗邊看著龜背芋、鹿角蕨隨風搖曳，是午後最奢侈，也是最療癒的充電時刻。





有片森林「植一座咖啡館」

地址：彰化縣員林市員林大道三段417號

更多介紹可見「肉依小姐吃什麼」文章：餐廳|都市叢林中的一片綠意，來擁有純白建築的「有片森林」洗滌身心吧，彰化員林咖啡廳推薦!



▲「有片森林」簡直是植栽控的天堂！室內滿佈的鹿角蕨與多肉植物，讓空間生機盎然、充滿綠意。（部落客：肉依小姐吃什麼）

▲來到「有片森林」，必點招牌「若竹抹茶」毛巾捲！濃郁的抹茶香氣，是午後最甜蜜的滋味。（部落客：肉依小姐吃什麼）

探訪小閣樓，在藤蔓老宅享用迷人晚餐

夜幕低垂，不妨以這間藤蔓餐廳為旅程畫下句點。「小閣樓」宛若一棟「會呼吸」的建築，除迷人的復古餐點，爬滿整面外牆的綠色藤蔓更是讓人驚艷，整棟老宅彷彿與自然共生。室內巧妙運用乾燥花與綠植點綴各個角落，點上一份義大利麵或特調飲品，都能細細感受空間獨有的生命力。





小閣樓

地址：彰化縣員林市惠來街108號

電話：04-8370979

更多介紹可見「雞蛋糕生活美學專題報告」文章：【彰化食記】Attic小閣樓(員林店) - 位在員林老宅中的唯美早午餐，店員服務超級好

▲「小閣樓」肆意生長的爬藤植物將老宅包圍，營造出獨特的綠意美學！（部落客：雞蛋糕生活美學專題報告）

▲不只好拍，小閣樓的餐點實力更是不容小覷！無論是蛋香濃郁的法式麵包，還是外酥內嫩的泡菜燒肉，份量都誠意十足。（部落客：雞蛋糕生活美學專題報告）

