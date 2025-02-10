如果你正在找雲林賞花景點，那就千萬別錯過 青山坪咖啡農場

這裡不只是古坑賞花秘境，還能享受濃郁的 雲林咖啡香，一次滿足視覺與味覺的雙重饗宴

無論是喜歡打卡的網美，還是想來場療癒小旅行的你，這個 雲林古坑旅遊 熱點絕對值得收藏

一走進青山坪咖啡農場，映入眼簾的是一大片浪漫花海

四季都有不同品種的花朵綻放，讓人彷彿走進童話世界

每個季節都能拍出超夢幻的美照，完全是 雲林網美打卡景點 必訪之一

地址：雲林縣古坑鄉129號

營業時間：08:00-1700

說到 古坑旅遊景點，當然不能少了「咖啡」

青山坪咖啡農場自家種植的咖啡豆，手工烘焙後，散發出濃郁的香氣，來這裡一定要點上一杯

坐在戶外座位區，一邊賞花、一邊啜飲現沖的 古坑咖啡，享受這片刻的悠閒時光，真的超療癒

不管你是咖啡控還是單純想找個放鬆的地方，這裡的咖啡絕對會讓你回味無窮

這裡就是有名的 櫻花大道，盛開的時候美不勝收

本來是要來看盛開的櫻花，但意外發現 李花開得比櫻花還美

雪白的花瓣在陽光下閃閃發亮，與藍天相映成趣，讓人驚艷不已

如果你還沒來過這裡，一定要來看看這片夢幻花景

如果你喜歡 雲林花海景點，又想體驗濃厚的古坑咖啡文化，那 青山坪咖啡農場 絕對是你的最佳選擇

不管是情侶約會、親子旅遊，還是想來場輕旅行，這裡都是超棒的選擇

喜歡可以加入我的粉絲團~麻煩幫我按個讚唷^^