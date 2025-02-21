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* 拍攝日期 : 2025年2月20日上午

* 拍攝地點 : 台北大安森林公園

* 花開狀況 : 九成

這些年因為臭氧層遭受人類工業化汙染破壞，氣候變遷變成了常態，大自然對人類的反撲一年比一年明顯，四季如春或是一年四季在全球已不復見，大自然的動植物也因此大受影響，許多原本會冬眠的動物如北極熊因為氣溫升高融冰加劇，食物來源大量減少，原本在秋季大量捕時以囤積足夠的熱量度過冬季，也因為食物缺乏飢餓難耐，連冬季都要犧牲冬眠時間，為生存捕食而努力； 同樣的植物開花的時序也大亂，以前台灣的平地是種不出櫻花，如今台北市每到二月到處都能賞櫻，但以前俗諺說的開花順序 : 「一月茶花與梅花、二月櫻花、三月杜鵑與玫瑰、四月繡球花與海芋、五月桐花、六月阿勃勒與百合、七八月向日葵、穗花棋盤腳、金針花與蓮花、九十月韭菜花與芒草、十一二月楓葉與落羽松」，但這兩年曾經十月在國父紀念館看到櫻花開，原本梅花只開在一月到二月初，但今天去士林官邸還能看見梅花盛開，而這幾年繡球花從原本的四月，接在三月的杜鵑花開，這兩年愈來愈早開，提前到一二月就開花，一月到陽明山花卉實驗中心就能看到美輪美奐的繡球花海，二月就能在大安森林公園欣賞到繡球花田， 根本不用等到四月才上陽明山跟著海芋一起看繡球花開!



這篇就要跟大家分享，即將於明天(2/22)在大安森林公園起跑的繡球花展，一路會展到3/31，這幾年的經驗就是想避開人潮，最好造訪的時間，就是在花展前一兩天先到訪，雖然現場擺設可能還沒完全100% 就定位，但至少都已經有八成擺設完成，而最大的好處，就是花海花田的外圍，都會先拉起封鎖線禁止閒雜人等進入，所以可以徹底避開那些過度自戀的中年大媽與網紅，侵入花海中，佔用大眾在裡面搔首弄姿又換衣服又換鏡頭，沒完沒了地逼旅客看他們上演人比花醜的自拍拍照秀，可以好整以暇地邊拍照，邊欣賞花的美麗容顏，靜靜地感受賞花帶來的春天愉悅，而不是吵雜的人聲，人，永遠是花展現場最醜的風景。

搭乘北捷淡水信義線，從大安森林公園站5號出口出站後右後轉，就進入大安森林公園，一路前行約莫5分鐘就抵達繡球花田現場，當然繡球花並非是大安森林公園自種開花，而是從山上適宜種植繡球花的花園種植場收成後綑綁成一束束送到大安森林公園，再由辛勤的工作人員一束束一株株地擺放而成，過程其實十分辛苦，所以賞花的朋友請高抬貴手，遠遠地站著拍就好，手機與相機都有一種功能叫放大，調整你的手機或相機，而不是移動你巨大的身軀靠近容易被摧殘的花。

根據維基百科簡介，繡球花（學名：Hydrangea macrophylla），又名繡球、八仙花、草繡球、紫陽花等，是繡球花科繡球屬下的一個植物種。

繡球花原產於日本，是一種常見的園藝裝飾花，花色一般包括紅、藍、紫色，會因所在環境的酸鹼度引起花色變化，所以也可作為天然的酸鹼指示劑，其在酸性的土壤偏向青色、中性~鹼性的土壤則偏向紅色。夏季開花，花期5-8月，也常用於製作乾花，現在因為氣候變遷，人們已經從5~8月提前到1 ~ 2月就能欣賞到美得霸氣盛放的繡球花。

原生種是「額紫楊花」（日語：ガクアジサイ，學名：Hydrangea macrophylla f. normalis），以密集而較小型的兩性花為中央部份，外圍以裝飾花（四瓣萼片的不育花）圍著。而現時一般所指的園藝觀賞用繡球花，都被栽培成只有裝飾花的部分，傘房狀聚傘花序近球形，外觀猶如繡球，狹義上又被稱為「本紫陽花」（日語：ホンアジサイ），昨天在現場也看到紅的、藍的與紫的繡球花，有的已盛放美得花枝招展令人驚豔，也有的還是含苞待放，在一片綠意盎然的葉片間冒出幾朵小花，看著蜜蜂飛來飛去採蜜授粉，讓人十分入迷!



因為還沒正式對外開放，所以現場還可以看到工作人員利用無人機操控，進行觀察與拍攝繡球花的作業，既不碰觸繡球花，又能很近距離監看繡球花的生長狀態，有的已滿開，有的還含苞，或是半開狀態， 不管是哪一種，都各自展現了繡球花不同時間的美姿，讓人細細欣賞品味!

逛累了現場也備有長椅供人休息，但應該是捨不得坐，因為整張長椅被美麗的繡球花團團圍住， 不管從哪個角度拍攝，都能捕捉到繡球花迷人的花色與倩影!

而走到另一側還擺放許多一束束的包裹好的繡球花，應該是今天會將其全部栽種在花田裡佈置完畢。

喜歡賞花，特別是癡愛繡球花花團錦簇美麗花影的朋友，明天週末起就能呼朋引友一起去大安森林公園看花去!

大安森林公園

營業地址 : 106 台北市大安區新生南路二段106號

營業電話 : (02)2700 - 3830

營業時間 : 24小時全年無休



自行開車：

國道1號-圓山交流道下-建國高架道路-信義路出口下-建國南路一段至二段-和平東路二段-新生南路二段。 國道3號-木柵交流道下-國道3甲-臺北端交流道下-辛亥路三段-復興南路二段-和平東路二段-新生南路二段。

大眾運輸：

搭高鐵或臺鐵至臺北站下-轉搭臺北捷運至大安森林公園下。 搭臺北市雙層觀光巴士紅線至捷運大安森林公園站下。

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